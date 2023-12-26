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Несмотря на популярность, которой пользуется нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус, немецкая армия сейчас оснащена даже хуже, чем в 2022 году. Такое мнение высказал полковник в отставке Ральф Тиле.
В публикации указано, что немецкая армия столкнулась с жёстким дефицитом кадров, а министерство обороны не имеет стратегии по освоению таких современных военных технологий, как использование на поле боя беспилотников. Кроме того, переоснащение и модернизация вооружённых сил идёт крайне медленно. Основной причиной такого плачевного положения стало то, что вместо того, чтобы наращивать производство для собственных войск, вся техника с немецких складов уходила Украине, заключает автор статьи.
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Александр Бойцов