Минфин ФРГ предложил новый юридический статус для беженцев с Украины

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил новый юридический статус для украинских беженцев. Об этом информирует Wirtschaftswoche.
Линднер выдвинул эту инициативу с целью снижения затрат на гражданские пособия и привлечения на рынок труда больше получателей социальных пособий. По словам министра, украинским беженцам не придется проходить процедуру предоставления убежища, но при этом они не будут автоматически получать гражданское пособие.
Уточняется, что число украинцев, которые приехали в Германию с февраля 2022 года, составляет около 1,8 млн. Из них пособие получают 700 тыс. человек.
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