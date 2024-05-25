Фото: istockphoto/DesignRage
Германия выступила за равномерное распределение в странах ЕС беженцев с Украины. Об этом газете Die Welt рассказала представитель немецкого федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер.
В ведомстве сообщили, что Берлину важно обеспечить общеевропейский подход, чтобы предотвратить вторичную миграцию для новых беженцев.
Die Welt называет одной из возможных мер – ограничить перемещение беженцев между шенгенскими странами. Но для этого необходимо вернуть 11-ю Директиву о массовом притоке, которая запрещает беженцам свободно ездить по Европе.
Институт INSA (Институт новых социальных ответов – прим. ред.) провел исследование для издания Bild. Оно показало, что по мнению почти половины немцев, Германией оказывается слишком большая поддержка беженцам с Украины.
Читайте также:
Украинские военкомы отнимают телефоны у призывников
Украинские генералы обманывают Зеленского конспирологией – экс-министр Рева
Рогов заявил, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий
«Поэтому мы должны стремиться к равномерному распределению вновь прибывших с Украины по всему Евросоюзу», – сказала Фезер.
Die Welt называет одной из возможных мер – ограничить перемещение беженцев между шенгенскими странами. Но для этого необходимо вернуть 11-ю Директиву о массовом притоке, которая запрещает беженцам свободно ездить по Европе.
Институт INSA (Институт новых социальных ответов – прим. ред.) провел исследование для издания Bild. Оно показало, что по мнению почти половины немцев, Германией оказывается слишком большая поддержка беженцам с Украины.
Читайте также:
Украинские военкомы отнимают телефоны у призывников
Украинские генералы обманывают Зеленского конспирологией – экс-министр Рева
Рогов заявил, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий
Никита Кротов