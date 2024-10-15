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В Польше шокированы роскошной жизнью беженцев с Украины

Министр Косиняк-Камыш: поляки в шоке от роскошной жизни беженцев с Украины
15 октября 2024, 16:14
Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

Польские граждане в шоке от роскошной жизни украинских беженцев в стране, заявил журналистам Interia руководитель оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что общество возмущается, потому что молодые украинцы отдыхают в «пятизвездочных отелях и ездят на элитных автомобилях».

Министр уверен, что это несправедливо по отношению к полякам, вносящим «вклад в здравоохранение, льготы и другую помощь».



При этом в Польше не могут собрать бригаду для украинской армии, поскольку желающих нести службу в зоне боевых действий попросту нет.

А боевики ВСУ тем временем терпят поражение за поражением в зоне спецоперации на Украине.

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#польша
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Стало известно об успехах ВС РФ на Сватовско-Купянском направлении
Ганчев: ВС РФ давят ВСУ на Сватовско-Купянском направлении
15 октября 2024, 16:09

Фото: iStock/SergeyVButorin

Бойцы армии России активно наступают на Сватовско-Купянском направлении. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости.
«Благодаря прорыву линии обороны противника нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Это не дает врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление», — рассказал Ганчев.

При этом, по его словам, ситуация на Харьковском направлении остается активно боевой. Он отметил, что дорога в районе Кругляковки находится под огневым контролем ВС РФ, а севернее реки Оскол передвижения подразделений ВСУ находятся под контролем российских сил.

Кроме того, активные бои продолжаются в районе Петропавловки.

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#вс рф
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В РФ отреагировали на слова генсека НАТО Рютте о победе Украины в конфликте
Сенатор Джабаров: РФ не рекомендует альянсу НАТО вмешиваться в конфликт
15 октября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российская сторона не рекомендует Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт. Об этом журналистам «Ленты.ру» заявил сенатор Владимир Джабаров. Политик отметил, что угрозы как раз-таки исходят от НАТО в сторону России.
«Это НАТО нам постоянно угрожает. Мы НАТО не угрожаем, мы просто рекомендуем НАТО не вмешиваться в наш конфликт с Украиной», — прокомментировал первый зампред комитета СФ по международным вопросам.
Перед этим генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс не боится угроз с российской стороны и сделает все, чтобы убедиться в том, что киевский режим одержит победу.

Джабаров резюмировал, что нынешний генсек повторяет ошибки своего коллеги Йенса Столтенберга. К слову, тот незадолго до ухода с поста говорил, что Украину нужно поддерживать еще больше.

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В Америке забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Дэвис: Украина теряет еще больше территорий и несет людские потери
15 октября 2024, 15:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина продолжает терять территории, а также несет огромные потери среди личного состава. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение подполковник высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, «мы постоянно видим, что все больше украинских военных погибает». Он отметил, что многие города на Украине разрушены.

Помимо этого Дэниел Дэвис пояснил, что для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: дипломатическом, политическом и тактическом. Он добавил, что если Украина продолжит свои действия, то может столкнуться с еще более серьезными последствиями.

«Россия продолжает совершать методичный прорыв на запад в сторону Покровска. Территории рядом с городом все больше попадают в зону действия российских войск и их артиллерии», — резюмировал подполковник.

Ранее Минобороны России проинформировало, что потери ВСУ за прошедшие сутки составили около 1 575 военнослужащих. В частности, группировка «Северная» уничтожила до 30 человек, «Западная» — до 300, «Южная» — до 590, «Центральная» — до 500, а «Восточная» — до 95. Кроме того, военные из группировки «Днепр» ликвидировали более 60 боевиков.

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«Внезапно»: в США высказались, что ждет ВСУ в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: боевики ВСУ могут неожиданно потерпеть крах в зоне СВО
15 октября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Боевики ВСУ могут в любое время потерпеть крах в зоне боевых действий. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выразил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. <…> Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президента США», — прокомментировал эксперт.

Джонсон добавил, что у украинских неонацистов тяжелое положение на всех фронтовых участках, а фундаментальная проблема в том, что у Киева нет обученных военнослужащих.

«По всему фронту с севера на юг российская армия продвигается вперед, а украинцы не могут их остановить», - заключил аналитик.
Перед этим в Минобороны озвучили потери ВСУ на Курском направлении за все время боевых действий в российском регионе.

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#украина
#сша
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Стало известно, что «пообещал» Джонсон Путину по Украине
Daily Express: Джонсон хотел уверить Путина, что Киев не вступит в НАТО
15 октября 2024, 15:22

Фото: сайт Кремля

Британский экс-премьер Борис Джонсон хотел в 2021 году заверить президента РФ Владимира Путина в том, что Украина не станет членом НАТО. Об этом пишет издание Daily Express, ссылаясь на книгу журналиста из США Боба Вудворда «Война».
«Британский премьер-министр обратился к Путину в телефонном разговоре осенью 2021 года, сказав ему: «У тебя нет причин вторгаться на Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время», — сказано в отрывке.
По информации автора книги, Путин спросил, про какой срок речь, а Джонсон сказал, что Киеву не видать членства «в обозримом будущем».

Летом этого года Путин предлагал Украине план по урегулированию конфликта, одним из пунктов которого является отказ киевского режима от членства в альянсе.

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В МО РФ доложили последние данные о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны: боевики ВСУ потеряли свыше 23 тысяч человек в Курской области
15 октября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ потеряли на курском направлении больше 23 тысяч человек за все время боевых действий, доложили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 150 военнослужащих, 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин…» — сказано в сводке оборонного ведомства.
Там также добавили, что противник лишился более 70 боевых машин, сотни БТРов, более 600 автомобилей и прочей техники, включая иностранную.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Враг прибегает к помощи наемников из разных стран. Одного из них недавно заочно приговорили к тюремному сроку.

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#россия
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#всу
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#новости
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В России отреагировали на призыв генерала ВСУ остановить боевые действия
Депутат Чепа: призыв генерала ВСУ остановить конфликт звучит как трезвая оценка
15 октября 2024, 14:14

Фото: iStock/3dmitry

Призыв генерала ВСУ Игоря Романенко остановить боевые действия связан с опасениями за безопасность представителей украинских властей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам парламентария, руководство Украины допускало стратегические ошибки, например, террористический акт при вторжении в Курскую область. Чепа подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ несут значительные потери на всех фронтах.

Депутат отметил, что пессимистичные взгляды военного командования украинской армии на обстановку на линии боевого соприкосновения также связаны с ухудшением отношений с союзниками Киева. На Западе уже устали от Украины, заключил Чепа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы в ДНР — Генпрокуратура
15 октября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 14 годам тюрьмы заочно приговорили наемника из Грузии Алеко Хецуриани в Донецкой народной республике. Об этом сказано в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
«…С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Хецуриани к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что осужденный воевал на стороне боевиков ВСУ в период с марта 2022 года по июль текущего года. Полученное им вознаграждение эквивалентно более трем миллионам рублей.

В Следкоме добавили, что Хецуриани находится в международном розыске. Ранее сообщалось, чьих наемников ликвидировал «Ахмат» в зоне СВО.

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#украина
#днр
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#наемники
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Стало известно о разногласиях ЕС и стран Персидского залива по Украине
ЕС не убедил страны Персидского залива взять на себя проукраинские обязательства
15 октября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Разногласия по Украине возникли между странами Персидского залива и Евросоюзом, пишет издание Politico.
«ЕС пока не смог убедить страны Персидского взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе», — сказано в материале.
В публикации также указывается, что встреча демонстрирует расхождение взглядов арабских государств и Европы по украинскому конфликту, хотя затевалась для демонстрации единства.

По данным издания, ЕС предлагал формулировки, призывающие все страны прекратить якобы оказывать помощь России. Однако арабская сторона захотела формулировок, призывающих прекратить оружейные поставки в зону боевых действий.

На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны стали помогать киевским неонацистам.

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#мир
#украина
#евросоюз
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