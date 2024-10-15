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Польские граждане в шоке от роскошной жизни украинских беженцев в стране, заявил журналистам Interia руководитель оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что общество возмущается, потому что молодые украинцы отдыхают в «пятизвездочных отелях и ездят на элитных автомобилях».
Министр уверен, что это несправедливо по отношению к полякам, вносящим «вклад в здравоохранение, льготы и другую помощь».
При этом в Польше не могут собрать бригаду для украинской армии, поскольку желающих нести службу в зоне боевых действий попросту нет.
А боевики ВСУ тем временем терпят поражение за поражением в зоне спецоперации на Украине.
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Министр уверен, что это несправедливо по отношению к полякам, вносящим «вклад в здравоохранение, льготы и другую помощь».
При этом в Польше не могут собрать бригаду для украинской армии, поскольку желающих нести службу в зоне боевых действий попросту нет.
А боевики ВСУ тем временем терпят поражение за поражением в зоне спецоперации на Украине.
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Никита Кротов