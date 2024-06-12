Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Минфин: США ввели санкции против лиц из России и КНР в связи с СВО

Минфин: США ввели санкции против лиц из России и КНР в связи с СВО

12 июня 2024, 18:31
Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

США ввели санкции против физических и юридических лиц из РФ и КНР из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на сайте американского финансового ведомства.
В санкционный список попали более тридцати физических лиц и более двухсот структур из России и Китая. Американский Минфин ввел ограничения и в отношении 7 судов РФ для перевозки сжиженного природного газа.

Ранее сообщалось, что США могут ввести ограничительные меры в отношении Китая за приписываемые китайской стороне поставки ключевых технологий России.



Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

Читайте также:

США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ

Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом и евро

США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы
#сша
#санкции
#торги
#компании
#ограничения
#меры
#минфин
#биржа
#поставки
#рф
США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ
12 июня 2024, 18:09

Фото: iStock/designer491

Минфин США расширил антироссийский санкционный список, включив в него более тридцати физических лиц и свыше двухсот юридических лиц. Об этом говорится на сайте американского финансового ведомства.
В новый санкционный список попала Московская биржа и Национальный клиринговый центр. Последний выполняет роль посредника в сделках с валютой на бирже.

Согласно данным Минфина США, меры российского правительства по привлечению капитала в отношении Мосбиржи увеличивают возможности россиян и граждан других государств «получать прибыль от военной машины Кремля». Уточняется, что ограничения также были введены против страховой компании «СОГАЗ», проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», холдинг «Синара — транспортные машины».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в беседе с ТАСС, что «Россия не оставит данные агрессивные действия без ответа».

Читайте также:

США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы

ЕС хочет ввести санкции против «Совкомфлота»

США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иностранных агентах
#сша
#россия
#санкции
#мид
#газпром
#компании
#проекты
#мария захарова
#ограничения
#меры
#мид рф
#биржа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: отряд кораблей Северного флота закончил учения и прибыл в Гавану
12 июня 2024, 17:56

Фото: iStock/TebNad

Корабли Северного флота завершили учения по применению высокоточного оружия и прибыли в порт кубинской Гаваны. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Примечательно, что учения были завершены за несколько часов до захода в порт Гаваны.

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 июня, во втором этапе учений нестратегических ядерных сил был задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот.

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

Читайте также:

Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений

Минобороны России показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием

ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов ВСУ и наемникам
#судно
#учения
#флот
#вмф
#кадры
#минобороны
#удар
#куба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине
12 июня 2024, 16:52

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь столкнется с иском из-за передачи истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, передает РИА Новости.
Калиняк отметил, что Надя подозревают в государственной измене, так как его действия привели к ослаблению Вооруженных сил Словакии, что противоречит конституции.

«Денег за самолеты не поступило, замену им не предоставили, системы ПВО также отсутствуют», — заявил Калиняк.
В апреле 2023 года Словакия завершила процесс передачи истребителей МиГ-29 Украине.

11 июня госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер сообщил, что передача истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной.

Читайте также:

Минобороны Словакии признало незаконной передачу Киеву военных самолётов

Переживший покушение премьер Словакии предостерег Украину от ударов по России

Стало известно о состоянии выписанного из больницы премьера Словакии
#самолёты
#больницы
#премьера
#словакия
#минобороны
#пво
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ
12 июня 2024, 16:38

Фото: сайт Кремля

Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время «правительственного часа» в парламенте, как сообщает Sputnik Армения.
Пашинян объяснил, что Армения планирует покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту страны.

«Что вы думаете, какой будет следующий шаг? Вы считаете, что мы вернемся назад? Нет, у нас нет другого пути. Не волнуйтесь, обратного пути нет», — заявил Пашинян.
Ранее МИД РФ сообщил, что Москва исходит из того, что Ереван должен соблюдать свои финансовые обязательства в рамках Устава ОДКБ.

Читайте также:

Пашинян сообщил, что его вертолет экстренно сел из-за плохой погоды

Пашинян обвинил две страны-участницы ОДКБ в помощи Азербайджану

Пашинян заявил о прекращении действия трехстороннего заявления 2020 года
#москва
#мид
#страны
#вертолёт
#мид рф
#армения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха
Минобороны Азербайджана: вывод российских миротворцев из Карабаха завершен
12 июня 2024, 15:57

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Российские миротворцы завершили процесс вывода из Карабаха. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что личный состав, вооружение и техника полностью покинули территорию региона. Примечательно, что в прошлом году ассистент госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен сообщил, что Вашингтону необходимо добиться ухода российских миротворцев из Карабаха после завершения их пятилетнего контракта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

Напомним, российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, которые было подписано в ноябре 2020 года.

Читайте также:

Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха

В США заявили, что хотят добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха

В Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе
#сша
#соглашения
#техника
#вооружение
#дмитрий песков
#нагорный карабах
#азербайджан
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
В МИД Индии сообщили об участии страны в конференции по Украине в Швейцарии
12 июня 2024, 14:54

Фото: IStock/NatanaelGinting

Первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра объявил на пресс-конференции в среду, что Индия присоединится к мирной конференции о ситуации в Украине, которая пройдет в Швейцарии. Он отметил, что состав делегации будет определен позднее.
«Мы в настоящее время обсуждаем этот вопрос. Как только будет принято решение относительно состава делегации, мы сообщим вам», — цитирует дипломата РИА Новости.
Мероприятие запланировано на 15-16 июня и ожидается участие делегаций из более чем 160 стран. Более 100 стран уже подтвердили свое участие. При этом Китай решил не принимать участие, Россия не была приглашена, а президент США Джо Байден не сможет присутствовать на мероприятии.

Читайте также:

Количество участников мирной конференции по Украине снизилось

Экс-разведчик США Риттер заявил о крахе швейцарской конференции

Китай настаивает на проведении настоящей мирной конференции по Украине
#сша
#россия
#президент
#китай
#новости
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд Евросоюза отклонил иск ВЭБ.РФ по отмене европейских санкций
12 июня 2024, 14:11

Фото: istockphoto/designer491

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил жалобу российской государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая стремилась исключить себя из европейского списка санкций. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на решение суда.
«Жалоба отклонена. Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ необходимо оплатить, кроме собственных издержек, издержки, понесенные Советом ЕС», — говорится в документе.
Отмечается, что слушания по данной жалобе прошли в январе этого года. Судебные материалы утверждают, что госкорпорация стремилась оспорить введенные ограничительные меры, указывая на ошибки в оценке фактов, допущенные при принятии решения ЕС, а также на ряд других обстоятельств.

Читайте также:

В США россиянин признал вину в нарушении санкций против России

Товарооборот между Россией и Европой за 10 лет санкций сократился в четыре раза

В Италии оценили потери от санкций против России
#сша
#меры
#ес
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИДе назвали уткой данные о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией
12 июня 2024, 13:41

Фото: iStock/vlad_karavaev

Данные о планах правительств Грузии и России восстановить дипломатические отношения между двумя странами не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в российском МИДе.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что не видят смысла давать комментарии относительно различных «уток», тиражируемых грузинскими оппозиционными ресурсами. Ранее телеканал Mtavari Arkhi сообщил о работе правительств РФ и Грузии над восстановлением дипломатических отношений.

Напомним, Грузия разорвала дипотношения с Россией в сентябре 2008 года, после того как Москва провела операцию «по принуждению к миру», а также признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

Читайте также:

Абхазия и Южная Осетия: История кровопролитной борьбы за независимость от Грузии

В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы

Путин поздравил сограждан с Днем России
#москва
#история
#грузия
#премьера
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
12 июня 2024, 13:33

Фото: iStock/vlad_karavaev


Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф