Минфин: США ввели санкции против лиц из России и КНР в связи с СВО

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США ввели санкции против физических и юридических лиц из РФ и КНР из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на сайте американского финансового ведомства.
В санкционный список попали более тридцати физических лиц и более двухсот структур из России и Китая. Американский Минфин ввел ограничения и в отношении 7 судов РФ для перевозки сжиженного природного газа.
Ранее сообщалось, что США могут ввести ограничительные меры в отношении Китая за приписываемые китайской стороне поставки ключевых технологий России.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Ранее сообщалось, что США могут ввести ограничительные меры в отношении Китая за приписываемые китайской стороне поставки ключевых технологий России.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ
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Екатерина Коршунова