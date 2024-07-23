Министры ЕС заявили об отказе собираться в Венгрии

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После встречи министров иностранных дел ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель объявил, что неофициальная встреча министров, запланированная на август, пройдет не в Будапеште, а в Брюсселе. По данным BBC, это ответ ЕС на позицию венгерского премьер-министра Орбана по Украине.
«Нам нужно послать сигнал, пусть даже символический, что если ты выступаешь против базовой политики Евросоюза и отвергаешь политику ЕС, называя его участником войны, то у этого должны быть некоторые последствия», – объяснил Боррель.
Он подчеркнул важность демонстрации результатов, будь то формальных или символических.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтоне высказалась в поддержку оценки роли Венгрии в ЕС. Она призвала министра иностранных дел рассмотреть вопрос о том, должна ли Венгрия, чье мышление значительно отличается от ценностей ЕС, оставаться в списке членов ЕС.
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Александр Климов