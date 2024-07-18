Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Евросоюза есть шанс начать собственную независимую политику в отношении Украины вместо подражания США, чем он занимался последнее время, копируя провоенные решения американцев. Об этом политик заявил в отчете для главы ЕС Шарля Мишеля. По его словам, Европе пора начать способствовать началу переговоров.
«Наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США. До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или плана политических действий», – говорится в опубликованном на сайте Орбана сообщении.Премьер-министр Венгрии считает, что Евросоюза для начала нужно хотя бы «обсудить, рационально ли продолжение этой политики в будущем».
«В текущей ситуации мы можем найти окно возможностей с сильной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы приложить усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров», – указано в отчете.Ранее Орбан заявил, что три глобальных игрока в лице Евросоюза, США и Китая вместе с Турцией в качестве посредника могут повлиять на разрешение конфликта на Украине. По его словам, стороны конфликта не будут искать из него выход, пока не вмешается кто-то со стороны.
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