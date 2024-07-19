Орбан заявил, что держит в секрете шаги по Украине

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует продолжить миротворческую миссию по Украине, однако держит в тайне дальнейшие шаги, опасаясь, что ему могут помешать. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.
Он подчеркнул, что такие опасения не являются чрезмерной осторожностью, поскольку есть силы, которые не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.
По словам Орбана, если такие противники мирного урегулирования узнают следующий шаг, то они могут сделать так, чтобы он не был реализован.
Также премьер напомнил о покушениях на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, политиков, принадлежащих к «партии мира», пытались убрать «провоенные силы».
Читайте также:
Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС
Венгрию хотят лишить голоса в ЕС из-за поездок Орбана
По словам Орбана, если такие противники мирного урегулирования узнают следующий шаг, то они могут сделать так, чтобы он не был реализован.
Также премьер напомнил о покушениях на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, политиков, принадлежащих к «партии мира», пытались убрать «провоенные силы».
Читайте также:
Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС
Венгрию хотят лишить голоса в ЕС из-за поездок Орбана
Анастасия Чинкова