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Минфин ФРГ: Германия платит половину всей европейской помощи Киеву

Министр финансов Германии Линднер: ФРГ оплачивает 50% всей помощи Украине
08 января 2024, 03:47
Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Берлин в настоящее оплачивает половину всей помощи Европейского союза (ЕС), оказываемой Украине.
По словам главы немецкого финансового ведомства, остальным экономически сильным «локомотивам» Евросоюза нужно прилагать больше усилий для помощи Киеву.

Он подчеркнул, что Германии эта помощь дается с трудом: введённые странами Запада антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители. Помимо этого, экономика ФРГ сталкивается с проблемами из-за ситуации в США и инфляции в Китае.


По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.

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Саудовская Аравия решила снизить цены на февральские поставки нефти
07 января 2024, 21:24

Фото: iStock/zhengzaishuru

Саудовская Аравия решила снизить стоимость на февральские поставки нефти во все регионы. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что такое решение было принято в связи со снижением спроса на рынке.

По сниженной цене нефтепродукты в феврале смогут получить страны Европы, Азии, США, а также средиземноморские государства.

Руководство государственной компании SAudi Aramco опасается профицита предложения в связи с увеличением поставок топлива из Соединённых Штатов.

Уточняется, что в феврале и марте традиционно наблюдается снижение спроса на нефть. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы временно закрываются для проведения плановых технических работ.

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#спрос
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В компании владельца «Пятёрочки» X5 Group прокомментировали отсутствие курицы
07 января 2024, 16:49

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и некоторых других городов пожаловались на отсутствие курицы в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Представители владельца торговых сетей компании X5 Group объяснили дефицит мяса птицы сложностями с поставками.
В частности, менеджеры пояснили, что доставка продукции в некоторые регионы России была затруднена из-за непростых погодных условий, передаёт «РБК». В компании заверили, что делают всё возможное для того, чтобы своевременно пополнять ассортимент популярных продовольственных товаров на полках магазинов. В том числе это относится и к куриному мясу.

Ожидается, что все сложности, вызванные сбоями в логистике, будут разрешены и запросы покупателей будут удовлетворены в полном объёме. Представители X5 Group заверили, что ситуация не критичная, товары у поставщиков имеются в наличии, а подобные сбои иногда случаются в период праздников. Тем более, что в данном случае положение было осложнено аномальными холодами в ряде регионов.

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#поставки
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Ирак планирует полностью запретить импорт нефти в страну в 2024 году
06 января 2024, 19:32

Фото: istockphoto/sezer66

Власти Багдада намерены сократить вплоть до полной остановки импорт нефти и нефтепродуктов в страну. Об этом заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что правительство его страны планирует в следующем году больше сосредоточиться на внутреннем производстве и сокращении импорта. А после того, как несколько нефтеперерабатывающих предприятий Ирака выйдут на максимальные производственные мощности, необходимость в импорте сырья и продуктов переработки полностью отпадёт и он будет прекращён.

В настоящее время Ирак ввозит некоторые виды нефтепродуктов, в числе которых, например, улучшенный бензин, чтобы восполнить их недостаток на внутреннем рынке. Премьер-министр страны Мухаммед Шиа ас-Судани в прошлом году заявлял, что власти придают большое значение увеличению производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избавиться от зависимости от импорта.

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#импорт
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Россияне за 2023 год перевели в наличные почти ₽2 трлн
Статистика ЦБ: по итогам года прирост наличных у россиян составит 1,9 трлн руб
06 января 2024, 13:47

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Прирост наличных у населения РФ по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.
По информации Центрального Банка, объем наличных денег в обращении на 1 декабря прошлого года составил 17,91 триллиона рублей. При этом ситуация с января по ноябрь 2023 года выражалась в денежном приросте на 1,56 триллиона рублей.

Говоря о статистике 2022 года, объем наличных в обращении увеличился в нашей стране на 2,28 триллиона рублей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом. По словам Голиковой, планы по достижению показателей бедности, которые были установлены и одобрены главой государства, будут выполнены.

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Киевский экономист Кущ: Украина очень напоминает пациента после наркоза
06 января 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Финансовая помощь Украине от западных союзников стала неким вариантом анестезии для больной экономики. Теперь страна весьма напоминает пациента, который отходит от наркоза.
Медики знают, что это очень болезненный процесс, отметил украинский экономист Алексей Кущ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, комментируя данные платёжного баланса Украины за период с января по ноябрь 2023 года. Аналитик отметил, что пока главный платёжный документ страны является положительным, но связал это исключительно с финансовой помощью Запад. Именно это дало основание эксперту назвать украинскую экономику «наркозависимой».

На основании официально опубликованных цифр Кущ указал, что военная помощь очень расслабила правительство, погрузила его в своеобразную ванну финансового блаженства. Отрицательное торговое сальдо страны составляет 34,1 миллиарда долларов, а это настоящая денежная пробоина в экономике государства. Вся конструкция расточительства чиновников и инфантилизма общества начнет валиться, когда уберут внешние финансовые «подпорки», предостерегает экономист.

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ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank
05 января 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Люксембургский ABH Holdings, владеющий «Альфа-банком», в числе миноритарных акционеров которого Петр Авен и Михаил Фридман, подал иск к Украине на $1 млрд за национализацию Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Соответствующее заявление направлено в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), сообщает пресс-служба холдинга.
«Украинские власти незаконно отобрали Банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что главное причиной иска стал договор между Правительством Украины и Бельго-Люксембургским экономическим союзом о взаимном привлечении и защите инвестиций. При этом заявленная сумма превышает $1 млрд.

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#украина
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Финляндия решила запретить импорт СПГ из России
Helsingin Sanomat: Финляндия решила запретить импорт СПГ из России с 2025 года
05 января 2024, 13:32

Фото: iStock/naumoid

Финляндия решила запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в текущем году. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюккянена, запрет может вступить в силу с начала следующего года. Однако он подчеркнул, что не намерен обещать конкретных дат.

Отмечается, что Финляндия продолжает импорт сжиженного природного газа из РФ согласно контракту.

Ранее сообщалось, что Финляндия по сей день осуществляет транзит российского ядерного топлива. В прошлом году было осуществлено несколько транзитов. Последний был проведён в декабре. Не уточняется, каким именно образом проходила транспортировка в условиях почти закрытой границы РФ и Финляндии.

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McDonald's: Война Израиля с ХАМАС повлияла на бизнес корпорации
05 января 2024, 13:03

Фото: iStock/TonyBaggett

Гендиректор «Макдоналдса» Крис Кемпчински сообщил, что война Израиля с ХАМАС, а также связанная с ней дезинформация, оказали на бизнес корпорации в странах Ближнего Востока и ряде других регионов значительное влияние.
«Это обескураживающе и необоснованно», — отметил он в публикации на LinkedIn.

Кемпчински также отметил, что рестораны «Макдоналдс» в каждой стране управляются местными компаниями.

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Титов назвал главную проблему российской экономики
Титов: Главная проблема экономики РФ в том, что МСП не занято производством
05 января 2024, 12:03

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что структура малых и средних предприятий (МСП) РФ не соответствует уровню экономики, необходимому стране, поэтому сейчас надо кардинально менять её в сторону производства. Об этом пишет РИА Новости.
«Структура МСП России пока не соответствует тому уровню экономики, который нам нужен. Что сегодня остро необходимо, так это кардинально ее менять в пользу производства. Это на сегодня проблема экономики России №1», — цитирует агентство слова собеседника.

Титов подчеркнул, что пока, к сожалению, тут нечем хвастаться.

«Основная часть нашего малого и среднего бизнеса по-прежнему работает не в производстве, а в области оптовой и розничной торговли (37%). На обрабатывающие производства в структуре МСП приходится не более 5-6% по количеству субъектов и не более 10% по суммарному обороту», — пояснил уполномоченный по правам предпринимателей.

Он отметил, что в Китае, например, обрабатывающая промышленность даёт около 0% добавленной стоимости МСП, а в Японии МСП отвечает за 50% добавленной стоимости промышленной сферы.

«Основной способ борьбы с инфляцией сейчас — это налаживать в России производство, открывать новые предприятия, выпускать больше товаров, а не меньше, как это получается в результате высокой ставки», — резюмировал Борис Титов.

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