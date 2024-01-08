Минфин ФРГ: Германия платит половину всей европейской помощи Киеву

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что структура малых и средних предприятий (МСП) РФ не соответствует уровню экономики, необходимому стране, поэтому сейчас надо кардинально менять её в сторону производства. Об этом пишет РИА Новости.