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Министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Берлин в настоящее оплачивает половину всей помощи Европейского союза (ЕС), оказываемой Украине.
По словам главы немецкого финансового ведомства, остальным экономически сильным «локомотивам» Евросоюза нужно прилагать больше усилий для помощи Киеву.
Он подчеркнул, что Германии эта помощь дается с трудом: введённые странами Запада антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители. Помимо этого, экономика ФРГ сталкивается с проблемами из-за ситуации в США и инфляции в Китае.
По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.
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Он подчеркнул, что Германии эта помощь дается с трудом: введённые странами Запада антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители. Помимо этого, экономика ФРГ сталкивается с проблемами из-за ситуации в США и инфляции в Китае.
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Артем Путинцев