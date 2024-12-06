Министр иностранных дел РФ рассказал о личном впечатлении от Трампа

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал о своем впечатлении от общения с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп является сильным и решительным лидером, который предпочитает оперативно добиваться результатов.
«Думаю, он — сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре», — заявил глава МИД.Лавров отметил, что ему довелось дважды встретиться с Трампом в Овальном кабинете и присутствовать на переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на дружелюбную манеру общения Трампа, министр подчеркнул, что тот не является пророссийским лидером, которым его иногда пытаются представить.
В качестве примера Лавров напомнил о большом количестве антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, что подтверждает его независимую от России позицию.
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