Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия никогда не ставила своей задачей уничтожение людей на Украине. По его словам, подобные цели, напротив, декларируют представители украинского режима, включая президента Владимира Зеленского и его окружение.
Лавров подчеркнул, что в лексиконе официальных лиц Украины регулярно звучат призывы к уничтожению русских. В качестве примера он привел высказывание бывшего украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, который открыто говорил о необходимости уничтожения как можно большего числа русских.
Министр также отметил, что Украина не разглашает реальные данные о потерях, однако Зеленский ранее говорил о не менее 80 тысяч погибших с украинской стороны.
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«Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский прославился тем, что давал интервью и, смотря в камеру, которая записывала и транслировала интервью, сказал, что их главная задача — «убить как можно больше русских, чтобы нашим детям пришлось убивать их как можно меньше». Подобные заявления входят в лексикон всего режима», — объяснил Лавров.
Министр также отметил, что Украина не разглашает реальные данные о потерях, однако Зеленский ранее говорил о не менее 80 тысяч погибших с украинской стороны.
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Мария Моисеева