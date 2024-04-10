Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 под Смоленском трагическим случаем

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Катастрофа под Смоленском в 2010 году, когда разбился самолёт, в котором летел президент Польши Лех Качиньский, была трагическим происшествием. Иные теории на этот счёт не получили никакого подтверждения.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В среду, 10 апреля, проходят памятные мероприятия, посвящённые 14-й годовщине трагической гибели в авиакатастрофе президента страны в то время Леха Качиньского. Выступая с траурной речью, Косиняк-Камыш заявил, что для него, как и для большинства поляков, вопрос совершенно ясен.
Глава министерства обороны призвал в годовщину катастрофы отдать дань уважения погибшим. Он осудил тех, кто использовал этот трагический случай в своих политических целях и уничтожил тем самым общую память. Косиняк-Камыш считает, что теперь её необходимо восстановить. Он также сообщил, что окончательный отчёт о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня.
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«Произошла большая трагедия, трагическое происшествие. Другие теории, которые выдвигались на протяжении этих лет, не получили подтверждения и не оправдались», — сказал он.
Глава министерства обороны призвал в годовщину катастрофы отдать дань уважения погибшим. Он осудил тех, кто использовал этот трагический случай в своих политических целях и уничтожил тем самым общую память. Косиняк-Камыш считает, что теперь её необходимо восстановить. Он также сообщил, что окончательный отчёт о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня.
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Александр Бойцов