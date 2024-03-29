Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»

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Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины наблюдающуюся, по утверждению Варшавы, активность дальней авиации РФ. Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.
Утром 29 марта польские военно-воздушные силы взмыли в воздух над страной. Как сообщается в ведомстве, Польша запустила все необходимые процедуры для обеспечения безопасности в небе и ведет «мониторинг ситуации».
В социальной сети X (бывший Twitter) было размещено сообщение с предупреждением для жителей страны, что в польском воздушном пространстве действуют воздушные суда и может быть повышен уровень шума.
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В социальной сети X (бывший Twitter) было размещено сообщение с предупреждением для жителей страны, что в польском воздушном пространстве действуют воздушные суда и может быть повышен уровень шума.
«В польском воздушном пространстве действуют воздушные суда. Наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам на территории Украины», — указано в заявлении.Ранее сообщалось, что над Крымом потерпел крушение российский военный самолет.
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Мария Федоровцева