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Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе

29 марта 2024, 18:07
Фото: istockphoto.com/macky_ch

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

Представители польского главы государства подчеркнули, что Польша останется одной из сторон соглашения, однако это будет формально и она не будет исполнять положение договора.

Напомним, что целью договора было то, страны-участники контролируют обычное наступательное вооружение, его количество и мощность. Обязательства касались различного вида вооружения, как снарядов, так и боевых машин и ударных вертолетов.

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Совет по правам человека готовит меры по репатриации россиян из недружественных стран
СПЧ готовит предложения по репатриации граждан РФ из недружественных стран
29 марта 2024, 19:07

Фото: istockphoto/marchmeena29

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. По его итогам будет создана рабочая группа, которая разработает предложения по репатриации россиян из недружественных стран.
В заседании приняли участие представители МИД, Россотрудничества, МФД, Федеральной таможенной службы, Государственной думы, других профильных ведомств, а также уполномоченный по правам человека в РФ, сообщает официальный телеграм-канал СПЧ. Они обсуждали реализацию поручения президента страны по разработке дополнительных мер по возвращению на Родину соотечественников из недружественных стран.

Рабочая группа оформит свои рекомендации и предложения по репатриации, а затем передаст их в правительство. Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются россияне по возвращению из-за рубежа, Фадеев назвал проблемы с регистрацией, невозможность оформления ОМС и других госуслуг. Он подчеркнул, что все бюрократические детали в этом вопросе нужно решать как можно скорее.

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«Урок, который усвоил Наполеон»: В США сделали предупреждение для Франции
Джонсон: Если французы поедут на Украину, они оттуда не выберутся
29 марта 2024, 18:53

Фото: iStock/e-crow

Если президент Франции Эммануэль Макрон решит отправить войска для защиты Украины, то они оттуда никогда не выберутся. В этом уверен заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Макрон усвоит урок, который усвоил Наполеон: не вторгайся в Россию; не отправляй французские войска в Россию, потому что они оттуда уже не выберутся», — заявил Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Он также сомневается, что Макрон все-таки решится отправить войска на Украину в свете подготовки к летним Олимпийским играм в Париже. Джонсон считает, что французский лидер не станет ставить подобное событие под угрозу.

Также эксперт напомнил предупреждение президента России Владимира Путина, который ясно дал понять, что французские войска будут уничтожены, как только они появятся в зоне спецоперации.

Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.

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Депутат Водолацкий заявил о давлении США на Европу
29 марта 2024, 18:35

Фото: iStock/btgbtg

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что США давят на Европу касательно вопросов, связанных с проводимой политикой в отношении России.
Парламентарий заявил, что США и НАТО хотят лишить европейских лидеров в этом отношении суверенитета.

«Сегодня специалисты ЦРУ США наводнили Европу, особенно Польшу, Чехию, Болгарию и Румынию, и проводят там системную работу по дестабилизации ситуации внутри этих государств, выставляя Россию монстром и решая задачи по террористическим атакам на РФ», — добавил в беседе с «Известиями» Водолацкий.

Ранее специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер заявил, что США и их союзники на Западе попытались сломить Россию, используя Украину для этих целей, что стало для них роковой ошибкой.

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Во Франции заговорили о необходимости демилитаризовать Украину ради мира
Французский политик Дюпон-Эньян: Необходимо демилитаризовать Украину ради мира
29 марта 2024, 18:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украину необходимо лишить военного потенциала. Так считает глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Europe 1.
«Мир возможен, если произойдет демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше», — заявил Дюпон-Эньян.

Он также считает, что продолжение украинского конфликта станет самоубийством для Европы, так как она сильно зависима от США в экономическом плане.

Таким образом, Дюпон-Эньян считает, что ЕС должен сделать выбор и правильно расставить приоритеты, в противном случае, предостерегает политик, Европа исчезнет «из-за абсурдного конфликта на Украине».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО стоит принять идею создания буферной зоны на Украине, так как Россия не будет нападать на страны альянса.

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Орбан назвал лучший вариант для Украины
Орбан: НАТО стоит согласиться с идеей буферной зоны на Украине
29 марта 2024, 18:25

Фото: сайт Кремля

НАТО стоит принять идею создания буферной зоны на Украине, так как Россия не будет нападать на страны альянса. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в совместной беседе с бывшим главой МИД Австрии Вольфгангом Шюсселем с изданием European Voices.
«Лучшим вариантом для Украины был бы отказ от вступления в альянс и создание буферной зоны с гарантиями безопасности. Украинцы могут потерять свою страну, если продолжат курс на вступление в НАТО», — заявил Орбан.

Он также выразил уверенность в том, что Россия никогда не нападет страну-участницу НАТО. При этом она никогда не согласится с вступлением Украины в альянс, так как этот шаг приблизит организации к границам страны.

Ранее Орбан заявлял, что У бывшего президента США Дональда Трампа есть план по прекращению конфликта на Украине, однако его подробности он раскрывать не стал.

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Депутат Европарламента от Нидерландов обвинил Украину в теракте в «Крокусе»
29 марта 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Callan Quinn

Депутат Европарламента от правой партии Нидерландов «Форум за демократию» (FvD) Марсел де Грааф заявил, что террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был спланирован и оплачен Украиной.
Об этом европейский парламентарий написал в своей социальной сети X (бывший Twitter). По его словам, именно для того, чтобы скрыть причастность Украины к трагедии, в Европе появилась история о якобы оплаченной Россией пропаганде. Политик имел ввиду информацию чешской контрразведки о будто бы раскрытой в стране сети лиц, которые, получая деньги из России, хотели оказывать влияние на политические события в европейских странах.

Де Грааф подчеркнул, что всё это делается для того, чтобы жители Европы продолжали ненавидеть русских и были готовы погибнуть на поле боя, защищая интересы западной элиты.

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В США назвали фундаментальную ошибку в отношении России
Эксперт Бреннер: Попытка сломить Россию с помощью Украины стала роковой ошибкой
29 марта 2024, 17:53

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединённые Штаты и их союзники на Западе попытались сломить Россию, используя Украину для этих целей. Это стало для них роковой ошибкой.
Такое мнение высказал специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер. В интервью изданию Asia Times политолог подчеркнул, что эта фундаментальная геостратегическая ошибка имела поистине катастрофические последствия: циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, которых использовали в качестве пушечного мяса, и фактическое уничтожение целой страны ради ослабления Москвы.

Эксперт убеждён, что Вашингтон втянул своих партнёров в кампанию по устранению России, которую Соединённые Штаты считают основной помехой на пути к привычному глобальному доминированию. Несмотря на огромный военный и финансовый ресурс, брошенный на эти цели, а также драконовские экономические санкции, Запад проиграл по всем статьям, считает Бреннер. Россия не только выстояла, но и стала сильнее.

Существующее положение дел обнажило неспособность США диктовать свою волю и иметь право решающего голоса на мировой арене. Объединение в лице России и Китая выступает в качестве соперника, равного Западу во всех отношениях, заключил специалист.

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Депутат высказался о позиции Таджикистана по расследованию теракта в «Крокусе»
Депутат Затулин: Душанбе заинтересован в расследовании теракта в «Крокусе»
29 марта 2024, 17:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с Россией по вопросу расследования теракта в «Крокус сити холле». Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Его слова передает «Лента.ру».
Напомним, в пятницу 29 марта в Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в таджикских спецслужбах.

Затулин рассказал, что между Россией и Таджикистаном могут существовать контакты по факту этих задержаний.

«Я уверен, что такие контакты уже осуществляются. Я не могу дать вам однозначный ответ, возможна ли их экстрадиция в Россию, они же граждане Таджикистана, находятся в Таджикистане. Привлечение наших следователей к работе этими задержанными вполне может быть затребовано, и это вполне осуществимо. Думаю, так, скорее всего, и будет», — рассказал Затулин.


По его словам, Таджикистан хочет, чтобы Россия была совершенно уверена в его сотрудничестве по данному вопросу.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 382. Всего задержано девять граждан Таджикистана по подозрению в причастности к теракту.

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МИД России вызвал посла Молдавии и выразил протест в связи с высылкой дипломата
29 марта 2024, 17:09

Фото: istock / Iuri Gagarin

Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в пятницу в МИД России. Ему выразили протест из-за объявления сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить «persona поп grata» сотрудника Посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы», — сообщили в российском МИД.
Ранее стало известно, что жители Гагаузии встретили приезд президента Молдавии Майи Санду протестами. По данным GagauzNews, десятки жителей села Конгаз вышли протестовать против приезда главы Молдавии и выражали недовольство её работой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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