Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе

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Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.
Напомним, что целью договора было то, страны-участники контролируют обычное наступательное вооружение, его количество и мощность. Обязательства касались различного вида вооружения, как снарядов, так и боевых машин и ударных вертолетов.
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