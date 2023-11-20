Министр обороны Украины Умеров назвал вступление страны в НАТО приоритетом

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином назвал «натофикацию» Украины одним из приоритетов военного ведомства, напомнив, что Киев сделал сознательный выбор в пользу вступления в альянс.
По словам Умерова, он обсудил с Остином «текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать».
В свою очередь, американский министр обороны ранее заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи размером в 100 миллионов долларов.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не согласился с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина должна вступить в альянс без новых регионов РФ. Напомним, Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году, и утверждает, что исключение из НАТО территорий, которые контролируются РФ, снизит угрозу конфликта с ней.
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В свою очередь, американский министр обороны ранее заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи размером в 100 миллионов долларов.
«Пакет помощи <...> включает в себя зенитные ракеты Stinger, одну реактивную систему залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы: артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракетные комплексы TOW с оптическим наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4», — говорится в соответствующем заявлении Министерства обороны США.Кроме того, Вашингтон отправит на Украину около трех миллионов боевых патронов, боеприпасы для разрушения препятствий, запчасти, экипировку для морозов и т.д.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не согласился с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина должна вступить в альянс без новых регионов РФ. Напомним, Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году, и утверждает, что исключение из НАТО территорий, которые контролируются РФ, снизит угрозу конфликта с ней.
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Артем Путинцев