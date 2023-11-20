«Пропадает интерес»: В СНБО Украины признали горькую правду о западных союзниках

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Интерес западных союзников Киева к происходящему на Украине будет падать из-за обострения других мировых конфликтов, об этом заявил секретарь СНБО страны Алексей Данилов.
«Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами», - прокомментировал ситуацию Данилов.
По его мнению, к снижению интереса к украинскому конфликту привела не только палестино-израильский конфликт, но и внутриполитические проблемы Соединенных Штатов Америки.
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Евгения Парфентьева