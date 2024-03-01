Министры финансов G20 не смогли согласовать итоговое заявление по Украине

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Министры финансов и главы центральных банков стран «Большой двадцатки» (G20) на встрече в Сан-Паулу не смогли договориться о совместном итоговом заявлении из-за разногласий по Украине, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники.
Ранее отмечалось, что государства-участники G20 разошлись во мнениях относительно конфликтов на Украине и в Израиле.
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Страны-участники G20 расходятся во мнениях о конфликтах на Украине и в Израиле
Александр Климов