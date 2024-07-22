Минобороны Болгарии может отправить ненужные боеприпасы на Украину

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Болгария может отправить на Украину ненужные боеприпасы и оборудование, которое нашли во время анализа и расчетов вооружений. Об этом со ссылкой на главу Минобороны страны Атанаса Запрянова сообщает Болгарское национальное радио. По его словам, дальнейшую судьбу «излишков» будет решать правительство, а после союзники и Украина.
«Мы провели анализ и расчеты. Оказалось, у армии есть то, что избыточно и ненужно. Эти излишки, некоторые боеприпасы определенных типов, могут быть предоставлены Украине», — заявил министр.Запрянов отметил, что сначала решение о выделении пакета «излишних боеприпасов» должно принять правительство, после этого предстоит согласовать поставку с союзниками и Украиной, а также выстроить логистическую цепочку.
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