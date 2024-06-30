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Германия одобрила экспорт вооружений на рекордную сумму

DPA: Германия одобрила экспорт вооружения на рекордные 7,48 млрд евро
30 июня 2024, 15:03
Фото: iStock/arsenisspyros

Фото: iStock/arsenisspyros

Германия одобрила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро. Об этом сообщает информагентство DPA, ссылаясь на ответ Минэкономики страны на соответствующий запрос депутата бундестага Севим Дагделен от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость».
Отмечается, что в период с 1 января по 18 июня 2024 года Германия одобрила экспорт вооружений на рекордную сумму в 7,48 миллиарда евро, что на 30% больше, чем за этот же период прошлого года.

При этом большая часть экспорта в размере 4,88 миллиардов евро (около 65% от общей суммы) предназначена для Украины.



Также странами-покупателями вооружений стали Сингапур, Индия, Саудовская Аравия и Катар.

По словам Дагделен, наращивание экспорта оружия в страны, участвующие в боевых действиях и находящиеся на стадиях кризиса, безответственно.

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#экспорт
#оружие
#евро
Названы особенности российской бомбы, ударившей по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке
Полковник Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке ФАБ-3000 корректируется в полёте
30 июня 2024, 15:15

Фото: iStock/aapsky

Российская авиабомба ФАБ-3000, ударившая по ВСУ в Нью-Йорке, способна корректироваться в полёте после сброса с самолёта. Об этом «Ленте.ру» сообщил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее в этот день Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео российского удара по пункту управления ВСУ в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком. Удар был произведён авиабомбой ФАБ-3000.

Как пояснил Кошкин, такие бомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. При этом немаловажно, что сами самолёты, с которых они сбрасываются, не входят в зону поражения ПВО, поэтому бомбометание безопасно для лётчиков.

ФАБ-3000 уже использовались российскими войсками для нанесения ударов по объектам в Харьковской области в июне этого года. Западные и украинские эксперты высоко оценили возможности нового российского оружия.

По словам Кошкина, помимо продукта взрыва (более 1300 кг тротила), бомба создаёт мощную ударную волну, за счёт чего осколки снаряда усиливают поражающее поле.

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#вс рф
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#нью-йорк
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 72 беспилотников ВСУ
МО РФ: российские системы ПВО сбили 72 украинских беспилотника за сутки
30 июня 2024, 15:13

Фото: iStock/MikeMareen

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 72 украинских беспилотника, девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО), две ракеты «Нептун» и иные цели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в общей сложности ПВО сбили 72 БПЛА украинских войск, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD американского производства и девять снарядов HIMARS для РСЗО производства США.

Ранее в воскресенье российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населённых пунктов Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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#украина
#россия
#сво
#пво
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Украинские пограничники выстрелили в уклонистов на границе с Румынией
В Черновицкой области пограничники выстрелили в мужчин, пересекавших границу
30 июня 2024, 14:38

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Пограничники выстрелили в мужчин, пытающихся пересечь границу в Черновицкой области Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на правоохранительные органы.
Отмечается, что это произошло накануне в районе 22:00 вблизи границы с Румынией. Один из мужчин распылил слезоточивый газ в сторону пограничников, а другой достал мачете и нанёс удар по сотрудникам погранслужбы.

В результате этого один из пограничников достал табельный пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону нападавших. Один из них был ликвидирован, второй получил ранения.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.

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#пограничники
#граница
#румыния
#стрельба
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Минобороны: Российские войска освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР
30 июня 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие установили контроль над населёнными пунктами Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Кроме того, по сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, части Вооружённых сил РФ в составе группировки »войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 115-й, 123-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь, Времевка, Новоукраинка и Великая Новоселка в ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады территориальной обороны противника.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение. Было нанесено поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады национальной гвардии.

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#днр
#всу
#рф
#атака
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На Украине задержали 17 уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию
На границе Украины задержали 17 военнообязанных, пытавшихся бежать в Венгрию
30 июня 2024, 13:19

Фото: iStock/reflection_art

Пограничники на украинско-венгерской границе задержали микроавтобус с 17 военнообязанными мужчинами, которые пытались нелегально покинуть территорию Украины. Об этом сообщает госпогранслужба страны в своём Telegram-канале.
Отмечается, что автобус был остановлен в 200 метрах от границы с Венгрией. В нём находились 17 мужчин из разных областей Украины, которые, предварительно заплатив от 3 до 12 тысяч долларов, пытались незаконно покинуть страну.

Задержанных доставили в пограничное подразделение, где были составлены протоколы административного нарушения. Там же займутся установлением всех лиц, причастных к схеме вывоза уклонистов.

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#украина
#венгрия
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#задержание
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Российские войска ударили по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке бомбой ФАБ-3000
30 июня 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Вооружённые силы России нанесли удар по пункту управления ВСУ, расположенному в селе Новгородское, которое украинские власти переименовали вНью-Йорк, на подконтрольной Киеву части территории ДНР. Для атаки использовалась авиабомба ФАБ-3000 с управляемым модулем.
Видео этого удара опубликовано в телеграм-канале «Изнанка». В посёлке, названном киевскими чиновниками в честь делового центра заокеанских союзников, располагался командный пункт батальона 41-й отдельной механизированной бригады. Теперь о нём можно говорить только в прошедшем времени — здание, где находился штаб подразделения, полностью уничтожено.

По сообщению авторов телеграм-канала, в результате атаки было уничтожено до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. Отмечается, что в очередной раз была подтверждена высочайшая эффективность российских трёхтонных авиабомб.







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ВСУ обстреляли металлургический комбинат при ночной атаке на Липецк
Baza: Новолипецкий металлургический комбинат был повреждён при ночной атаке ВСУ
30 июня 2024, 13:07

Фото: iStock/Naypong

Новолипецкий металлургический комбинат получил повреждения при ночной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Подчеркнём, что Минобороны РФ официально не комментировано данную информацию.

По данным канала, минувшей ночью ВСУ запустили несколько беспилотников в сторону Липецкой области, семь из которых упали и взорвались на территории предприятия.

В результате была повреждены установка разделения кислорода и гараж, в котором вспыхнул пожар.

Как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, средства ПВО в ночь на 30 июня сбили над территорией региона девять беспилотников. Обломок одного из них упал на крышу частного дома, никто не пострадал.

Кроме того, Минобороны РФ сообщало, что прошлой ночью ВСУ предприняли попытки атаки Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Орловской и Липецкой областей. Для этого они запустили 36 беспилотников.

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#всу
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#обстрел
#завод
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Два ребёнка пострадали при обстреле ВСУ Ясиноватой в ДНР
Пушилин: при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по Ясиноватой пострадали два ребёнка
30 июня 2024, 12:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

При обстреле Ясиноватой в ДНР пострадали два ребёнка. Об этом глава республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ обстреляли населённый пункт из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате этого получили ранения средней степени тяжести мальчик 2020 года рождения и девочка 2009 года рождения.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об одной выпущенной в сторону Ясиноватой ракете ВСУ. Это произошло в 08:50 по мск.

Также стало известно, что в воскресенье украинские войска запустили беспилотник в сторону Курской области. Российские средства ПВО оперативно ликвидировали объект. Однако в результате падения его обломков были повреждены несколько частных домов и школа.

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Стало известно о неэффективности борьбы ВСУ с дронами типа «Герань»
Военэксперт Суконкин: меры ВСУ по борьбе с «Геранями» стали малоэффективными
30 июня 2024, 12:13

Фото: iStock/bbsferrari

Меры ВСУ по борьбе с российскими беспилотниками типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики ВС РФ. Об этом в беседе с «МК» сообщил военный эксперт Алексей Суконкин.
Отмечается, что ранее дроны такого типа запускались на высоте 100-200 метров. Однако после использования украинскими войсками расчётов ПВО со спаренными или счетверенными зенитными пулемётами ВС РФ сменили высоту полёта до 1000 метров. В связи с этим ранее предпринимаемые ВСУ меры стали неэффективными.

Ранее немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что ВС РФ свободны в использовании беспилотников на Украине из-за значительных потерь ПВО ВСУ.

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#вс рф
#всу
#беспилотник
#пво
#борьба
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