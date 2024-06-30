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Германия одобрила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро. Об этом сообщает информагентство DPA, ссылаясь на ответ Минэкономики страны на соответствующий запрос депутата бундестага Севим Дагделен от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость».
Отмечается, что в период с 1 января по 18 июня 2024 года Германия одобрила экспорт вооружений на рекордную сумму в 7,48 миллиарда евро, что на 30% больше, чем за этот же период прошлого года.
При этом большая часть экспорта в размере 4,88 миллиардов евро (около 65% от общей суммы) предназначена для Украины.
Также странами-покупателями вооружений стали Сингапур, Индия, Саудовская Аравия и Катар.
По словам Дагделен, наращивание экспорта оружия в страны, участвующие в боевых действиях и находящиеся на стадиях кризиса, безответственно.
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При этом большая часть экспорта в размере 4,88 миллиардов евро (около 65% от общей суммы) предназначена для Украины.
Также странами-покупателями вооружений стали Сингапур, Индия, Саудовская Аравия и Катар.
По словам Дагделен, наращивание экспорта оружия в страны, участвующие в боевых действиях и находящиеся на стадиях кризиса, безответственно.
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Анастасия Чинкова