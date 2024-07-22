Стало известно, как Чехия хочет помочь Украине

Чехия ищет деньги, чтобы помочь Украине боеприпасами в 2025 году. Как заявил глава чешского МИДа Ян Липавский агентству СТК, Ппага поможет киевскому режиму 100 тысячами боеприпасов в июле и в августе, а с осени ускорит поставки.