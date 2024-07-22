Фото: istockphoto/Roman Mykhalchuk
Чехия ищет деньги, чтобы помочь Украине боеприпасами в 2025 году. Как заявил глава чешского МИДа Ян Липавский агентству СТК, Ппага поможет киевскому режиму 100 тысячами боеприпасов в июле и в августе, а с осени ускорит поставки.
«Сейчас мы ищем финансирование для закупки дополнительных боеприпасов, чтобы мы могли продолжать реализацию инициативы в 2025 году», — сказал дипломат перед встречей руководителей МИД государств Евросоюза в Брюсселе.
Такое же заявление делал и чешский президент Петр Павел. По словам лидера Чехии, объем ежемесячных поставок боеприпасов возрастет с 50 тысяч до 80-100 тысяч.
Россия заявляла, что оружейные поставки только затягивают конфликт на Украине. Отмечалось, что подобные грузы станут законной целью для российских войск.
Читайте также:
Немецкий журналист сделал неутешительные выводы для Украины за последнюю неделю СВО
Колумбия поддержала мирную конференцию по Украине с участием России
На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ
Никита Кротов