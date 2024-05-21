Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области

Глава Минобороны США Ллойд Остин предупредил Киев, что Штаты могут прекратить помогать украинской стороне, если ситуация в зоне СВО не изменится, и боевики ВСУ не достигнут результатов. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka рассказал политолог Незалежной Константин Бондаренко.