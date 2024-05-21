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Минобороны России выступило с предложением утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области. Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В военном ведомстве предложили закрепить «перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ» у материкового побережья и островов в Балтийском море. Отмечается, что благодаря такому решению линия государственной границы в районе Калининградской области претерпит изменения.
Напомним, координаты определялись с помощью морских навигационных карт мелкого масштаба. Они составлялись по материалам работ середины XX века.
Ранее министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне заявила, что Финляндии необходимо перейти с «царской» железнодорожной колеи на европейскую. По ее словам, транспортная инфраструктура Финляндии теперь «будет подключена» к инфраструктуре НАТО.
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Напомним, координаты определялись с помощью морских навигационных карт мелкого масштаба. Они составлялись по материалам работ середины XX века.
Ранее министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне заявила, что Финляндии необходимо перейти с «царской» железнодорожной колеи на европейскую. По ее словам, транспортная инфраструктура Финляндии теперь «будет подключена» к инфраструктуре НАТО.
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Екатерина Коршунова