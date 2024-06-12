Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений

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Во втором этапе учений нестратегических ядерных сил задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что участвующие в учениях экипажи кораблей ВМФ отработают снаряжение судов «специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования» и выходы в конкретные районы патрулирования. Сроки завершения данного этапа учений не называются.
Ранее российское военное ведомство опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.
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Ранее российское военное ведомство опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.
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Екатерина Коршунова