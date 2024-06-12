В Киеве заявили о комбинированном ударе по городу

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Начальник столичной городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что в ночь на среду, 12 июня, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения. Об этом сообщает «Абзац».
Попко отметил, что по Киеву были запущены различные виды крылатых ракет с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также, по его словам, ракеты заходили волнами, а вместе с ними двигались ударные беспилотные летательные аппараты.
Попко заключил, что воздушная тревога звучала в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Попко заключил, что воздушная тревога звучала в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова