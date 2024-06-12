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В Киеве заявили о комбинированном ударе по городу

Попко: по Киеву был нанесён комбинированный удар с разными типами вооружений
12 июня 2024, 07:38
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Начальник столичной городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что в ночь на среду, 12 июня, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения. Об этом сообщает «Абзац».
Попко отметил, что по Киеву были запущены различные виды крылатых ракет с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также, по его словам, ракеты заходили волнами, а вместе с ними двигались ударные беспилотные ​летательные аппараты.

Попко заключил, что воздушная тревога звучала в течение нескольких часов.



Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Гладков: ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне
12 июня 2024, 07:55

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмическими датчиками в 10-километровой приграничной зоне.
Губернатор назвал данный вид орудия сложной опасностью, которую ранее не видели. Он отметил, что будут предприняты меры по распространению видеороликов с изображением мин.

Гладков призвал граждан не приближаться к любым объектам, которые похожи на военные снаряды, и сразу вызывать специалистов экстренных служб.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#меры
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#мина
#белгородская область
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Мощные взрывы прогремели на территории Киева
«Общественное»: в Киеве прогремело несколько взрывов
12 июня 2024, 04:45

Фото: istock / aapsky

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом проинформировало украинское издание «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«В Киеве слышны взрывы», — сказано в публикации.
По данным украинского министерства цифровой трансформации на 4:07 мск, сигнал тревоги звучит на всей территории Украины.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрывы
#украина
#киев
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Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО
Губернатор Развожаев: силы ПВО работают в Севастополе
12 июня 2024, 03:30

Фото: istock / chameleonseye

Российские системы противовоздушной обороны работают в Севастополе и ликвидируют воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале
Как утверждает городской глава, все службы были приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО, есть погибший. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#губернатор
#меры
#всу
#пво
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ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО, есть погибший
Гладков: Мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области
12 июня 2024, 03:18

Фото: istock / gorodenkoff

Город Шебекино в Белгородской области обстреляли украинские войска из РСЗО. В результате атаки один человек скончался, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель», — написал глава региона.
Как утверждает Гладков, двух женщин с различными осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода, где им оказали всю необходимую помощь. Еще один пострадавший был контужен, помощь медиков была предоставлена на месте, от госпитализации мужчина отказался.

По предварительным данным, повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах. В них выбило окна, посекло фасады и кровли, в некоторых квартирах повредило балконные плиты. Одно частное домовладение получило серьезный ущерб вследствие прямого попадания. Также повреждены 9 автомобилей и ЛЭП.

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#губернатор
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#Вячеслав Гладков
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Минфин Украины отказал двум регионам в финансах на укрепления
Минфин Украины отказал в средствах на укрепления Черниговской и Сумской областям
12 июня 2024, 02:44

Фото: istock / Tofotografie

Украинское Министерство финансов отказало выделять деньги на оплату установки противотанковых заграждений вблизи населенного пункта Белополье в Сумской области. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза на своем YouTube-канале.
В видео он показал два письма Минфина страны, в которых затрагивается тема финансирования оборонительных сооружений в двух регионах.

По Сумской области указано, что Минфин Украины «не согласовывает передачу межбюджетного трансфера из бюджета Броварской городской территориальной общины Киевской области в бюджет Белопольской городской территориальной общины Сумской области на оплату услуг экскаватора и грузового транспорта по погрузке, разгрузке, перевозке и установке бетонных тетраэдров (противотанковых пирамид)».

Касаемо Черниговской области в документе пишут, что украинский Минфин готов пойти на трансфер денег из бюджета Киева в бюджет Черниговской городской территориальной общины, но только в части выделения денег на восстановление инфраструктуры.

В последнее время на Украине обсуждается возможное наступление российских войск в Сумской области. Помимо этого, накануне поступали сообщения о том, что военные ВС РФ зашли на территорию села Рыжевка в этом регионе.

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Нидерланды выделили 60 млн евро на закупку БПЛА для Украины
11 июня 2024, 23:05

Фото: iStock/darkojow

Министерство обороны Нидерландов заявило о выделении 60 миллионов евро на закупку беспилотников для ВСУ.
Об этом сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что Украина получит в том числе надводные дроны и БПЛА с функцией вида от первого лица.

Незадолго до этого стало известно, что Германия поставит Киеву снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Также стране будет оказана и другая ​поддержка.

О новой военной помощи Украине сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В Харьковской области сообщили о массовом вызове медиков в ТЦК
В Харьковской области идет массовый вызов медиков и водителей в ТЦК — Страна.ua
11 июня 2024, 22:09

Фото: iStock/ShutterOK

В подконтрольной Киеву части Харьковской области ведётся массовый вызов медиков и водителей в Территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине.
Об этом пишет в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua». По словам одного из сотрудников скорой медицинской помощи, все машины скорой Харькова отправляют в ТЦК для обновления данных.

После того, как люди приходят, их не отпускают. Ситуация складывается ровно как в Одессе, отметил он.

Во вторник сообщалось, что в Одессе представители ТЦК вызвали в военкомат скорую медицинскую помощь с целью мобилизации ее сотрудников.

Разразился скандал. К ТЦК приехали еще несколько скорых, которые включили сирены в знак протеста против действий военкоматов.

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В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны за обмундирование солдат
Депутат Госдумы Шаманов раскритиковал генералов МО РФ за обмундирование солдат
11 июня 2024, 20:30

Фото: iStock/zim286

Заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, а также вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов выразил недовольство касательно обмундирования солдат, назвав Российскую армию «партизанским отрядом».
Шаманов отметил, что солдаты вынуждены самостоятельно заботиться о своей экипировке, часто используя свои собственные средства или финансовую помощь от родственников, пишет РБК. По его мнению, качество выдаваемого обмундирования оставляет желать лучшего и не соответствует должным стандартам.

В 2022 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста о проблемах с экипировкой в армии, признал наличие таких проблем и отметил, что принимаемые меры для их решения дали положительные результаты.

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#военные
#качество
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#меры
#дмитрий песков
#солдаты
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«В окружении»: боевик ВСУ откровенно высказался о ситуации на фронте
Командир ВСУ: мобилизация не решит проблему нехватки солдат на фронте
11 июня 2024, 19:55

Фото: iStock/YakubovAlim

На Украине не смогут решить проблему нехватки людей на передовой.
Такое заявление сделал комбат Иван Матейко, его публикует «Фокус». По его мнению, у киевского режима нет мотивированных и обученных патриотов.

Он также подчеркнул, что ситуация патовая и людей не хватает на оборону, поэтому командиры решают отправлять в бой всех без разбора. Они толкают людей на смерть из-за страха потерять должность.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения. По его словам, западные страны, поставляя Киеву оружие, затягивают вооруженный конфликт.

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#спецоперация
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