Гладков: ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне

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Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмическими датчиками в 10-километровой приграничной зоне.
Губернатор назвал данный вид орудия сложной опасностью, которую ранее не видели. Он отметил, что будут предприняты меры по распространению видеороликов с изображением мин.
Гладков призвал граждан не приближаться к любым объектам, которые похожи на военные снаряды, и сразу вызывать специалистов экстренных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Гладков призвал граждан не приближаться к любым объектам, которые похожи на военные снаряды, и сразу вызывать специалистов экстренных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова