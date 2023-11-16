Минобороны РФ: СВО будет продолжаться до полного достижения всех целей

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Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до того момента, пока не будут достигнуты все поставленные ранее цели. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании «СМОА плюс» в Джакарте.
Он отметил, что западные страны открыто декларируют стремление к нанесению России стратегического поражения и оправдывают ради этого любые военные преступления киевского режима, используя все возможные средства и инструменты антироссийской пропаганды и русофобии.
В связи с этим замглавы Минобороны РФ подчеркнул, что спецоперация непременно будет продолжена до тех пор, пока все ее задачи не будут выполнены. Он заверил участников встречи, что вновь поднимающий в Европе свою голову неонацизм и геноцид русскоязычного населения в любых его проявлениях будут остановлены.
Фомин также указал, что именно на Соединенных Штатах и их европейских и азиатских союзниках лежит ответственность за разжигание конфликта на Украине, так как сразу после государственного переворота они начали активно готовить там антироссийский плацдарм.
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В связи с этим замглавы Минобороны РФ подчеркнул, что спецоперация непременно будет продолжена до тех пор, пока все ее задачи не будут выполнены. Он заверил участников встречи, что вновь поднимающий в Европе свою голову неонацизм и геноцид русскоязычного населения в любых его проявлениях будут остановлены.
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Александр Бойцов