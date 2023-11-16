Последние новости СВО: новая тактика ВСУ и что противник впервые применил для атаки

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Противник продолжает атаковать российские территории с применением вооружения западного производства. Редакция «Радио 1» расскажет, как складывается обстановка в зоне проведения спецоперации, какую тактику используют ВСУ, и где атакуют российские бойцы.
ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ под Красным Лиманом
Минометчики ВС РФ из Центрального военного округа уничтожили пехоту противника под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что российские бойцы произвели атаку по позициям ВСУ с использованием осколочных мин. Процесс уничтожения мест дислокации врага отслеживала группа беспилотников.
ВС РФ ударили по воинской части Нацгвардии Украины
Российские военные нанесли точный удар по одной из воинских частей Нацгвардии Украины, сообщает издание «Страна.ua». Информацию об атаке позже подтвердил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, ВС РФ ударили по воинской части в селе Дмитровка Запорожской области. В результате атаки значительное число военнослужащих ВСУ погибли и получили ранения.
МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем
ВС РФ перешли в наступление после провала ВСУ
Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что после провала противника, российская армия перешла в наступление на всей линии фронта. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Экс-разведчик США добавил, что говорил с самого начала конфликта о том, что победу в противостоянии одержит Россия.
В США заговорили о смене тактики ВСУ на поле боя
Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик рассказал YouTube-каналу Reporterfy, что ВСУ перешли в оборону. По его словам, украинская армия сменила тактику и вместо наступления усиливает оборонительные рубежи. Берлетик также полагает, что Киеву не удается набрать достаточное количество военных из-за огромных потерь и неудач на линии фронта. Этот же фактор снижает боевой дух солдат, заключил эксперт.
Сальдо назвал число убитых солдат ВСУ на Днепре
При переправе через Днепр ВСУ лишились до двух батальонов личного состава. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также сообщил, что российские силы бьют по противнику бомбами, артиллерийскими снарядами и бомбами.
ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанскими БПЛА
Дрон испанского производства нашел житель Смоленска перед входом на свой участок. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, прибывшие на место обнаружения БПЛА сотрудники полиции установили, что дрон Columba нес на себе взрывчатое вещество массой около 1,2 кг. В результате падения беспилотника жертв и разрушений нет.
Последние новости СВО
На Авдеевском направлении активизировались бои возле Петровского. Населенный пункт не контролирует ни одна из сторон противостояния, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». В районе Ясиноватой ВС РФ продвинулись вперед.
Противник предпринимает попытки атак, однако отбрасывается на ранее занимаемые позиции в районах Горловки и Крынок.
«Не хочу там жить»: Пленный украинский солдат отказался уезжать из России
На Херсонском направлении в направлении Антоновского моста ВСУ несут существенные потери.
Опорный пункт украинской группировки удалось взять на подступах к Ивантеевке на Купянском участке фронта.
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