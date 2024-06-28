Минюст РФ объявил экс-вокалиста «Тараканов» Дмитрия Спирина иноагентомс

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
Минюст РФ объявил бывшего вокалиста панк-рок группы «Тараканы» Дмитрия Спирина* иностранным агентом. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.
Согласно обоснованию, Спирин* «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял ложные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и её вооружённых сил», а также давал интервью иностранным СМИ и платформам, признанным иноагентами. Уточняется, что Спирин* живёт за пределами России, создавал контент для иноагентов и распространял их сообщения.
В список также включены журналистка и бывшая ведущая «России-1» Фарида Курбангалеева, политики Дарья Хейникен и Александр Шуршев, юрист и ученый Илья Шаблинский, и политолог Константин Пахалюк.
Читайте также:
Пугачёву потребовали признать иностранным агентом
Олега Тинькова* признали иностранным агентом
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иностранным агентом
* признан в РФ иностранным агентом
Артем Кузьмин