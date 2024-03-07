Пугачёву потребовали признать иностранным агентом

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Звезду советской и российской эстрады, народную артистку СССР Аллу Пугачёву потребовали признать иноагентом, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с таким требованием в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин.
По мнению активиста, Пугачёву необходимо признать иностранным агентом, потому что она покинула Россию после начала спецоперации и неоднократно выражала свою негативную позицию по поводу проведения СВО, а также публично поддерживала своего супруга Максима Галкина*.
Однако, по заявлению Бородина, последней каплей стало обращение Пугачёвой к российскому исполнителю Стасу Михайлову, который заявил, что покинувшие РФ звёзды ведут себя некорректно, поскольку стали популярными именно благодаря аудитории из РФ. В ответ на это Пугачёва назвала Михайлова очень плохим человеком (в нецензурной форме).
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
По мнению активиста, Пугачёву необходимо признать иностранным агентом, потому что она покинула Россию после начала спецоперации и неоднократно выражала свою негативную позицию по поводу проведения СВО, а также публично поддерживала своего супруга Максима Галкина*.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева