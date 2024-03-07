Радио1
Главная / Новости / Общество/ Пугачёву потребовали признать иностранным агентом

Пугачёву потребовали признать иностранным агентом

07 марта 2024, 08:08
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезду советской и российской эстрады, народную артистку СССР Аллу Пугачёву потребовали признать иноагентом, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с таким требованием в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин.

По мнению активиста, Пугачёву необходимо признать иностранным агентом, потому что она покинула Россию после начала спецоперации и неоднократно выражала свою негативную позицию по поводу проведения СВО, а также публично поддерживала своего супруга Максима Галкина*.


Однако, по заявлению Бородина, последней каплей стало обращение ​Пугачёвой к российскому исполнителю Стасу Михайлову, который заявил, что покинувшие ​РФ звёзды ведут себя некорректно, поскольку стали популярными именно благодаря аудитории из РФ. В ответ на это Пугачёва ​назвала ​Михайлова ​очень плохим человеком (в нецензурной форме).

Читайте также:

«Зарабатывай, пока можешь»: Алла Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после критики

Критик Бабичев: Пугачёва сможет заработать на новых песнях в помощью платформ

КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон

*Признан иностранным агентом на территории РФ
#алла пугачёва
#иностранный агент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Скучный и ванильный»: Женщина пожаловалась на нежного в сексе партнера и получила совет
07 марта 2024, 07:41

Фото: istock / fizkes

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли считает, что если партнер ведет себя слишком нежно или грубо в сексе, стоит с ним честно поговорить. Такой совет она дала читательнице, которая пожаловать на сексуальную жизнь. Об этом пишет The Guardian.
Женщина поделилась, что они с бойфрендом любят друг друга, но в спальне мужчина слишком нежный и не предлагает никаких эротических экспериментов.

«Спустя два года отношений я потеряла интерес к сексу, потому что в сравнении со мной он слишком «ванильный». Я хочу остаться с ним и, наверное, лучше подавлю свой темперамент, чтобы проблем не было», — рассуждает она.
Коннолли ответила, что спустя какое-то время большинство пар теряют сексуальный интерес друг к другу из-за предсказуемости интимной жизни или других трудностей в отношениях. Она спросила, действительно ли партнер такой мягкий, что не захочет испытать какое-то оригинальное предложение.

«Если у вас есть необычные эротические интересы, почему бы аккуратно не познакомить его с ними?» — порекомендовала специалистка.
Эксперт добавила, что у близких людей не должно быть страха обсуждения каких-то эротических фантазий и желаний. Психотерапевт считает, что для сохранения крепких отношений важно рассказывать друг другу, что возбуждает и чего хочется в постели.

Читайте также:

Нутрициолог Толстоносова рассказала, как после зимы вернуть иммунитет и либидо

Диетолог опровергла миф о вреде совместного употребления помидоров и огурцов

Фитнес-тренер рассказала, как быстро похудеть к лету
#эксперт
#женщина
#жизнь
#психотерапевт
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ABC: Реквизитор Гутьеррес-Рид признана виновной в убийстве на съёмках «Ржавчины»
07 марта 2024, 06:04

Фото: iStock/Nastco

Жюри присяжных признало виновной в непредумышленном убийстве реквизитора и специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую над фильмом «Ржавчина». Об этом сообщила телекомпания ABC News.
Гутьеррес-Рид заряжала оружие для актёра Алека Болдуина, который во время съемок выстрелил в оказавшуюся в итоге смертельно раненой оператора Галину Хатчинс.

По мнению прокуратуры, девушка не раз и не два пренебрегала правилами безопасности при обращении с огнестрельным оружием, и в итоге именно её халатность привела к смерти Хатчинс.

По информации ABC News, присяжные совещались несколько часов и в итоге признали Ханну виновной в непредумышленном убийстве. После оглашения вердикта Гутьеррес-Рид была незамедлительно взята под стражу. Теперь ей грозит до полутора лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Болдуину повторно предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», сообщает The New York Times. Если суд штата Нью-Мексико признает его виновным, Болдуин получит до полутора лет тюремного заключения. Актёр уже проходил по этому делу в феврале 2023 года, однако весной с него все обвинения сняли. Сам он свою вину также не признаёт.

Напомним, что в октябре 2021 года, во время репетиции на съемках вестерна «Ржавчина», Болдуин случайно выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами, вместо холостых. В результате погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был серьезно ранен. Актер утверждал, что не нажимал на курок пистолета, из которого была совершена стрельба. По его словам, выстрел произошел сам собой.

В марте 2023 года ассистент режиссера Дэвид Холлс, ответственный за безопасность на съемочной площадке, стал первым осужденным по этому делу, полностью признав свою вину и получив шесть месяцев условного заключения. 63-летний Холлс передал пистолет актеру Алеку Болдуину, уверяя, что он «холодный» (то есть, согласно жаргону киношников, не заряжен боевыми патронами, по киношному жаргону). Однако в оружии, которое обрабатывала Ханна Гутьеррес-Рид, оказался один настоящий патрон.

Читайте также:

TMZ: Алек Болдуин заявил о своей невиновности по делу об убийстве оператора

NYT: Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в убийстве оператора

В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма
#суд
#убийство
#фильм
#актеры
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два украинских беспилотника сбиты в небе над Тульской областью
07 марта 2024, 03:31

Фото: iStock/Yurcvhello108

Два вражеских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Тульской областью, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Не сумев добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Воронежской области

Очередной беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области

В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник
#тульская область
#всу
#пво
#украина
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший министр труда Польши предрек рост ненависти жителей страны к украинцам
Экс-министр Кульпа: Скоро поляки будут ненавидеть Украину ещё сильнее
07 марта 2024, 02:55

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Из-за конфликта по «сельскохозяйственному вопросу» поляки скоро будут ненавидеть жителей Украины ещё сильнее нежели раньше. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил польский политик Пётр Кульпа, который ранее занимал пост министра труда данной восточноевропейской страны.
По словам экс-министра, крупные украинские агрохолдинги (каковых в соседней стране насчитывается четыре) уже поставили на грань банкротства польских фермеров из-за того, что в отличие от последних обладают огромными земельными угодьями и не испытывают финансовых потерь.

«Именно они и являются теми акторами, которые держат министров, премьер-министров, президентов. <...> Холдинги, которые скупают зерно, – это большие международные компании английские и американские, они добиваются доступа к рынку, который дороже. <...> И им наплевать, что десятки тысяч людей обанкротятся. И эти люди будут ненавидеть поддержку Украины», — заметил Кульпа.

Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной, с таким заявлением выступил ранее премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, подобное решение будет не самым удачным, однако, Польша не видит другого выхода из нынешнего положения. Напомним, осенью 2023 года на польско-украинской границе вспыхнули протесты аграриев. Фермеры требовали запретить ввоз украинского зерна в страну, заявляя о том, что из-за него сильно страдает польское сельское хозяйство.

Читайте также:

Польша собирается ужесточить украинцам условия пребывания

Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной

Польша неотвратимо убивает украинскую экономику
#польша
#украина
#сельское хозяйство
#фермерские хозяйства
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ рассекретила подробности о работе группы легендарного разведчика Кузнецова
«Известия»: ФСБ раскрыла подробности работы разведгруппы «Победители» в годы ВОВ
07 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные данные о работе легендарного разведотряда «Победители», действовавшего во время Великой Отечественной войны на протяжении двух лет на временно оккупированной территории Украинской ССР и Польши, и участником которого был Герой Советского Союза, разведчик Николай Кузнецов, в марте 1944 года трагически погибший от рук украинских националистов.
Оперативная группа Четвёртого управления НКВД–НКГБ СССР начала свою работу в середине мая 1942 года, а спустя два года, в начале лета 1944-го, вышла в расположение частей РККА.

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ

За это время «Победители», находясь в глубоком тылу гитлеровцев, уничтожили без малого 12 тысяч немецко-фашистских оккупантов и их пособников, в том числе — 11 генералов и высших чиновников оккупационной администрации, а также подорвав в ходе «рельсовой войны» около 80 эшелонов с живой силой и военной техникой гитлеровцев.

«Участники группы Николая Кузнецова совершили несколько дерзких операций по ликвидации немецких военачальников и крупных нацистских руководителей оккупационного режима на Украине, а также не раз добывали ценную разведывательную и контрразведывательную информацию. Боевыми операциями Николая Кузнецова лично руководил командир опергруппы, полковник ГБ Дмитрий Медведев», — отметили в пресс-службе ФСБ России.

Читайте также:

Минобороны РФ опубликовало архивные документы к годовщине прорыва блокады Ленинграда

Опубликованы документы о контрнаступлении советских войск под Москвой

СВР обнародовала документы о планах Гитлера устроить в 1933 году переворот в СССР
#фсб
#великая отечественная война
#документы
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук оставили под арестом до 10 апреля
07 марта 2024, 00:17

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Замоскворецкий суд Москвы до 10 апреля продлил арест режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, пишет РИА Новости.
9 января Беркович в обращении к суду заявила, что не намерена скрываться от следствия и добавила, что воспитывает двоих больных детей. Но, несмотря на это, Замоскворецкий суд Москвы принял решение продлить арест до 10 марта.

Напомним, что Евгения Беркович была задержана вместе с драматургом Светланой Петрийчук в мае прошлого года. В их отношении было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол». По сюжету русские героини знакомились с представителями радикального режима и уезжали с ними в Сирию.

Как считает эксперт-криминалист ФСБ Светлана Мочалова, Беркович и Петрейчук романтизировали образ террориста, чтобы представить его более привлекательным для женщин. Сотрудник ФСБ обвинила авторов спектакля в дискриминации русских мужчин, а также подчеркнула, что представленный в постановке шариатский брак подразумевает то, что женщина больше никогда не сможет вернуться к привычной традиционной семейной жизни.

Читайте также:

Роскомнадзор заблокировал трек с обращением Беркович к суду на «Яндекс Музыке»

ФСБ провела повторную экспертизу по делу Беркович об оправдании терроризма

Против режиссера Евгении Беркович возбудили дело об оправдании терроризма
#суд
#фсб
#режиссёр
#уголовное дело
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин раскрыл уникальную роль российских женщин
Путин: женщины РФ успевают развивать карьеру и быть нежными и привлекательными
07 марта 2024, 00:15

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин рассказал об уникальной роли женщин в Российской Федерации, по его словам, у женщин есть время строить карьеру, быть нежными и привлекательными, сообщает РИА Новости.
Встречаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи, глава государства заявил, что предназначение женщины – продолжать род, воплощать уникальный природный дар.

«Что касается женщин в профессии – у нас в России они занимают заметную роль в жизни страны», – отметил Путин.

По словам президента, мужчины ожидают, что представительницы прекрасного пола будут оставаться «привлекательными, обворожительными и нежными». Однако Путин выразил удивление тому, как современным российским женщинам удается совмещать карьеру и семью.

«Я не знаю. Но это женская тайна, в которую я даже не пытаюсь погружаться», – отметил российский лидер.

Владимир Путин добавил, что многие женщины в России занимают руководящие должности.

Читайте также:

Путин назвал основы жизни и бытия России

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи

Путин высказал радость за то, что в России не едят насекомых
#владимир путин
#президент
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прокомментировал предсказания о конце света в связи с развитием технологий
Владимир Путин заявил, что не верит в предсказания конца света из-за технологий
06 марта 2024, 23:47

Фото: iStockyour_photo

Президент России Владимир Путин прокомментировал предсказания о конце света в связи с развитием технологий, сообщает РИА Новости.
«Я не склонен соглашаться с теми, кто видит здесь какой-то конец света. Видит, что будет какой-то рубеж, точка невозврата, когда невозможно будет человечеству вернуться к тому, что мы живем в мире человека», – сказал он.

При этом российский лидер уточнил, что соглашение о развитии искусственного интеллекта должно быть достигнуто на международном уровне, чтобы избежать возможных угроз.

По его словам, это позволит человечеству осознать «какие-то реальные опасности для себя».

Ранее, выступая перед Федеральным собранием, Путин подчеркнул необходимость достижения самодостаточности в области искусственного интеллекта (ИИ).

Читайте также:

Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей

Путин намерен сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря

Путин предоставил «Газпрому» право частично скрывать корпоративную информацию
#владимир путин
#технологии
#искусственный интеллект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер советский и литовский режиссер Римас Туминас
Театральный режиссер Римас Туминас скончался на 73-м году жизни
06 марта 2024, 22:39

Фото: iStock/Muenz

Советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер сегодня в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Римас Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме в Литве. В 1970-1974 годах он учился в Литовской консерватории. Выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа. Дебютировал в Театре драмы Литовской ССР спектаклем «Январь» по пьесе Йордана Радичкова.

В 1979-1990 годах Туминас работал режиссером в Государственном академическом драматическом театре Литвы, в 1994-1999 годах был его главным режиссером, в 1998-1999 годах — генеральным директором.
С 1 марта 2022 года Туминас по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве, а с 6 мая прекратил деятельность в Вахтанговском театре.

В 2016 году в Государственном академическом Большом театре Римас поставил оперу Шостаковича «Катерина Измайлова», в 2018 году — оперу Чайковского «Пиковая дама». В общей сложности Туминас осуществил более 50 постановок.

Режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни.

Читайте также:

Умер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Умер актёр Павел Маркин, сыгравший в «Интернах» и «Реальных пацанах»

Умер режиссёр «Союзмультфильма» Владимир Самсонов
#режиссёр
#память
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф