Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете размещения рекламы на ресурсах, принадлежащих лицам, признанным в России иноагентами. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
Законопроект о запрете размещения рекламы на площадках иноагентов был принят Госдумой РФ в конце февраля. Сегодня его подписал президент.
Согласно закону, запрет на распространение рекламы касается любых платформ — сайтов, блогов, телеграм-каналов, социальных сетей.
За нарушение запрета предусмотрена система штрафов: 50 тысяч рублей для физических лиц, 500 тысяч рублей для юридических лиц. При неоднократном нарушении данного закона лицам, признанным на территории Российской Федерации иноагентами, грозит уголовное наказание — до двух лет лишения свободы.
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Согласно закону, запрет на распространение рекламы касается любых платформ — сайтов, блогов, телеграм-каналов, социальных сетей.
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Мария Федоровцева