В Госдуме предложили признавать нежелательными государственные организации

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В Госдуме разработали поправки о возможности признания нежелательными государственные и международные организации, а не только неправительственные компании. Об этом сообщил депутат Думы Василий Пискарёв.
По его словам, появилась информация о том, что иностранные организации с участием государственных органов других государств ведут деятельность, угрожающую безопасности России.
В связи с этим, было принято решение признавать нежелательными и такие категории организаций.
Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Кодекс административных нарушений РФ.
При этом, нововведения не затронут международные организации, членом которых является Россия, а также тех, которые входят в структуру госорганов.
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В связи с этим, было принято решение признавать нежелательными и такие категории организаций.
При этом, нововведения не затронут международные организации, членом которых является Россия, а также тех, которые входят в структуру госорганов.
новость дополняется...
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Анастасия Чинкова