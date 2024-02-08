В Госдуме предложили признавать нежелательными государственные организации

В последние годы западные страны утратили способность к конструктивной дипломатии, заменив ее на мегафонную политику, считает посол России в Париже Алексей Мешков. В его словах отразилась озабоченность по поводу отсутствия диалога и совместного поиска решений, что приводит к серьезным последствиям как на международном, так и на двустороннем уровне.