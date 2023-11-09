Минздрав Газы: Израиль регулярно обстреливает детскую больницу Аль-Наср

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Детская больница Аль-Наср в секторе Газа регулярно обстреливается Израилем, детям угрожает смертельная опасность. Об этом заявил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра.
«Детская больница Аль-Наср неоднократно подвергается нападениям, и жизни детей, персонала и перемещенных лиц находятся под угрозой», - говорится в Telegram-канале минздрава.
Аль-Кудра подчеркнул, что из-за постоянных обстрелов экипажи скорой помощи не могут добраться до больницы и эвакуировать пострадавших.
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Элина Позднякова