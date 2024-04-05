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Вашингтон относится к конфликту на Украине только как к «ресурсной базе». Так посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал призывы США к Киеву перестать атаковать НПЗ РФ из опасений роста цен на нефть.
Ранее газета Financial Times писала, что США призвали Киев перестать атаковать энергообъекты РФ, так как это может привести к росту мировых цен на нефть. Президент Украины Владимир Зеленский также подтверждал, что в Вашингтоне недовольны украинскими атаками на российские объекты энергетики.
По его словам, Вашингтон обращает внимание на действия Украины только тогда, когда это затрагивает американские интересы. При этом, когда ВСУ убивают детей, женщин и стариков, нанося удары по гражданским объектам, Америка молчит.
При этом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны.
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«США относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Поэтому скачки на цены на бензин дизельное топливо, которые могут произойти в Соединенных Штатах, их беспокоят гораздо больше, чем жизнь людей хоть на территории Украины, хоть на территории России», — заявил Мирошник.
При этом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны.
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Элина Позднякова