Мишустин открыл на выставке «Россия» Дни достижений отраслей

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Председатель правительства России Михаил Мишустин открыл отраслевой марафон выставки-форума «Россия». Об этом сообщает ТАСС.
Выступая на пленарной сессии Дня финансов он сообщил, что стартовавший новый этап посвящён успехам отраслей экономики и социальной сферы.
Мишустин подчеркнул, что отраслевые и тематические дни будут проходить до конца февраля. В их рамках можно узнать о результатах совместной работы делового сообщества и государства.
Премьер-министр России напомнил, что по предварительной оценке Минэкономразвития, за прошлый год ВВП страны возрос на 3,3%, а рост обрабатывающей промышленности составил 7,5%. Всего этого, по словам Мишустина, удалось достичь после данным президентом Путиным поручений, а также реализации государственных программ.
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Мишустин подчеркнул, что отраслевые и тематические дни будут проходить до конца февраля. В их рамках можно узнать о результатах совместной работы делового сообщества и государства.
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Анастасия Чинкова