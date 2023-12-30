Россия вошла в топ-5 мировых экономик по итогам 2023 года

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Россия по итогам 2023 года вошла в число стран с сильнейшими в мире экономиками. Об этом пишет РИА Новости.
Несмотря на прогнозы Запада, уходящий год стал успешным для российской экономики. Так, Минэкономразвития оценило рост ВВП в 3,5%, что значительно больше, чем в период до введения антироссийских санкций.
Общая прибыль предприятий выросла на 24%, а нефинасовая сфера заработала в разы больше, чем в предыдущие периоды. За первые девять месяцев прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей, что на четверть больше показателей 2022 года.
Также России удалось компенсировать прошлогодние потери.
Согласно данным Всемирного банка, Россия вошла в топ-5 экономик мира. Наравне с ней такие государства как Китай, США, Индия и Япония.
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Общая прибыль предприятий выросла на 24%, а нефинасовая сфера заработала в разы больше, чем в предыдущие периоды. За первые девять месяцев прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей, что на четверть больше показателей 2022 года.
Согласно данным Всемирного банка, Россия вошла в топ-5 экономик мира. Наравне с ней такие государства как Китай, США, Индия и Япония.
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Анастасия Чинкова