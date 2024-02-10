Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником. Поздравление Мишустина опубликовано на сайте правительства.
В своем поздравлении премьер-министр подчеркнул, что для ведомства важно обеспечить углубление евразийской интеграции и исполнить инициативу главы российского государства Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. По словам Мишустина, на данный момент один из приоритетов в РФ — это расширение торгово-экономического сотрудничества нашей страны с дружественными государствами.
Ранее президент России Владимир Путин в своем поздравлении для сотрудников и ветеранов МИД РФ упомянул, что российская дипломатия призвана объединять мировое большинство для построения справедливого многополярного миропорядка.
Напомним, День дипломатического работника ежегодно отмечается в РФ 10 февраля.
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Екатерина Коршунова