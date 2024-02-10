Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломатического работника

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ. В своем поздравлении глава государства отметил, что российская дипломатия призвана способствовать объединению мирового большинства для построения справедливого многополярного миропорядка. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам российского лидера, развитие отношений с государствами — членами СНГ и укрепление связей в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и БРИКС остается неизменным приоритетом для российских дипломатов. Путин подчеркнул, что еще одна цель дипломатии нашей страны заключается в внесении вклада в появление благоприятных внешних условий для динамичного развития государства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником и отметил их вклад в достижение целей спецоперации. Лавров отметил, что Россия столкнулась с серьезными угрозами безопасности, борьба с которыми стала приоритетом для дипломатов.
Напомним, День дипломатического работника ежегодно отмечается в РФ 10 февраля.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником и отметил их вклад в достижение целей спецоперации. Лавров отметил, что Россия столкнулась с серьезными угрозами безопасности, борьба с которыми стала приоритетом для дипломатов.
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Екатерина Коршунова