Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны до конца текущего года запустить новый национальный проект по развитию технологий сбережения здоровья населения. Глава государства пообещал, что финансирование на эти цели будет изыскано.
Российский президент также отметил, что рассчитывает на активное и плодотворное участие в решении этой задачи представителей научного и медицинского сообщества.
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Александр Бойцов