27 подмосковных компаний вступили в нацпроект «Производительность труда» с начала года

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Участниками нацпроекта «Производительность труда» в I квартале текущего года стали порядка 27 подмосковных компаний. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году к участию в национальном проекте «Производительность труда» привлечено уже 27 компаний. Общее число предприятий-участников превысило 260. В реализации нацпроекта им помогают федеральный и региональный центры компетенций. Компаниям оказывают содействие в проведении диагностики пилотного участка производства, разработке плана мероприятий, который позволит оптимизировать производственные процессы», – сказала Зиновьева.В числе новых участников – производитель упаковочной продукции «Союзпак» из Пушкинского городского округа, производитель замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий «Восход – Центр» из Мытищ, мебельная фабрика «Живые диваны» из Богородского городского округа, производитель мясной продукции ГК «Велком» из Истры и другие. Чтобы присоединиться к нацпроекту, нужно подать заявку через портал.
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