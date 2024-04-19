Митингующие в Тбилиси хотели штурмовать парламент

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Протестующие против принятия в Грузии закона об иноагентах призывали штурмом взять здание парламента в Тбилиси, сообщил глава МВД республики Вахтанг Гомелаури.
По его словам, участники акции протеста также попытались ворваться в административное здание. В ходе митинга звучали призывы к штурму здания правительственной канцелярии. Полицейских преследовали и оскорбляли.
Он подчеркнул, что особенную активность проявили представители оппозиционных партий. Называть их имена Гомелаури отказался.
Как отметил министр, призывы к штурму парламента звучали на третий день акции.
В Грузии пока не делали официальных заявлений по числу задержанных. Правоохранители в основном забирают тех активистов, которые стоят перед боковым входом здания законодательного органа.
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Он подчеркнул, что особенную активность проявили представители оппозиционных партий. Называть их имена Гомелаури отказался.
Как отметил министр, призывы к штурму парламента звучали на третий день акции.
В Грузии пока не делали официальных заявлений по числу задержанных. Правоохранители в основном забирают тех активистов, которые стоят перед боковым входом здания законодательного органа.
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Алёна Самарева