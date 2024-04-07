Во время взрыва в оружейном магазине в Тбилиси погибли два человека

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В Тбилиси на Боржомской улице в специализированном оружейном магазине произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека. Ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.
Инцидент произошёл накануне, 6 апреля, поздно вечером, незадолго до закрытия магазина, сообщает пресс-служба МВД Грузии. На место происшествия прибыли оперативники, взрывотехники и сотрудники экстренных служб. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, им была оказана необходимая помощь. Сейчас все четверо находятся под наблюдением медиков.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех причин, обстоятельств и подробностей происшедшего. Опрашиваются свидетели. Что послужило причиной взрыва, пока остаётся неизвестным.
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