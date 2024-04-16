Спецназ применил слезоточивый газ при разгоне митингующих в Тбилиси

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Спецназ МВД Грузии начал разгонять митингующих у служебного входа в парламент страны. Силовики применили слезоточивый газ, передаёт ТАСС.
«Это произошло после того, как стражи порядка начали разгонять и задерживать протестующих, которые скопились у служебного входа в парламент. Спецназу пришлось оттеснить участников митинга к другой улице, прилегающей к парламенту. Полиция задерживает протестующих, те отступают», – говорится в сообщении с места событий.Как заявили в МВД Грузии, в ходе митинга в Тбилиси пострадал сотрудник правоохранительных органов.
В начале апреля правящая в стране партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузи» повторно внесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это случилось через год после того, как инициатива привела к массовым протестам, и власти были вынуждены отказаться от её принятия. Текст документа по сравнению с прошлым годом практически не изменился.
Голосование по законопроекту об иноагентах в первом чтении в парламенте Грузии запланировано на 17 апреля. Пленарное заседание начнётся в полдень по местному времени, то есть в 11 часов по московскому.
В Тбилиси с понедельника проводятся митинги против принятия законопроекта. 15 апреля акция протеста переросла в потасовку с полицией.
Против законопроекта выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция, и дипломаты, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США. Они считают, что законопроект будет препятствовать интеграции Грузии в Евросоюз.
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Лора Луганская