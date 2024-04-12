«Мне с Киевом не по пути»: Бывший подполковник СБУ объяснил, почему перешёл на сторону РФ

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Пострадавший при взрыве авто бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, почему решил перейти на сторону России, в беседе с РИА Новости.
В агентстве отметили, что Прозоров дал интервью буквально за пару дней до взрыва в автомобиле.
Он рассказал, что стал предоставлять информацию российским спецслужбам ещё находясь на посту сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве. По его словам, так он хотел бороться с террористическим украинским режимом.
Напомним, взрыв в машине Прозорова произошёл утром 12 апреля. К счастью, он получил только лёгкие травмы рук и ног.
Кто и зачем подорвал автомобиль Прозорова — пока неизвестно, однако, РИА уже называет произошедшее «покушением».
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«Четко понимал, что мне с этой властью не по пути», — сообщил Прозоров.
Он рассказал, что стал предоставлять информацию российским спецслужбам ещё находясь на посту сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве. По его словам, так он хотел бороться с террористическим украинским режимом.
Напомним, взрыв в машине Прозорова произошёл утром 12 апреля. К счастью, он получил только лёгкие травмы рук и ног.
Кто и зачем подорвал автомобиль Прозорова — пока неизвестно, однако, РИА уже называет произошедшее «покушением».
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Евгения Парфентьева