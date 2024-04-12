В Петербурге трамвай наехал на пешеходов, несколько человек пострадали

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В Санкт-Петербурге трамвай влетел в толпу пешеходов, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, авария случилась в районе метро Приморская.
Предварительно, причиной случившегося стал отказ тормозов.
Несколько человек получили травмы, одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Дополнительной информации о случившемся пока не сообщается.
Напомним, ранее в Челябинске трамвай отрезал ноги пешеходу. 44-летний мужчина переходил трамвайные пути на красный свет, в результате чего и угодил под колёса. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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Предварительно, причиной случившегося стал отказ тормозов.
Несколько человек получили травмы, одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Дополнительной информации о случившемся пока не сообщается.
Напомним, ранее в Челябинске трамвай отрезал ноги пешеходу. 44-летний мужчина переходил трамвайные пути на красный свет, в результате чего и угодил под колёса. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева