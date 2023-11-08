«Многие погибли». Солдат ВСУ рассказал о неожиданном «смертоносном ударе»

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Солдат из 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью газете Washington Post обвинил руководство своей бригады в ответственности за гибель более 50 украинских военных в районе Запорожской области, которая находится под контролем Киева.
«Это ошибка командования, так как они должны были предложить провести церемонию награждения на уровне подразделений, прямо в окопах. В общем, у нас произошло опущение бдительности», - отметил он.Согласно его рассказу, трагедия произошла во время церемонии награждения, организованной в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. Солдат ВСУ также сообщил о потере «многих офицеров».
«Собрались все артиллерийские подразделения, включая лучшие расчеты», — добавил он.Читайте также:
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