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Молдавия подписала соглашения о безвизе почти со всеми странами СНГ

20 марта 2024, 23:24
Фото: iStock/ butenkow

Фото: iStock/ butenkow

Молдавия подписала двусторонние соглашения об отмене безвизового режима почти со всеми странами СНГ, передает телеканал TV8 слова главы пресс-службы молдавского правительства Даниеля Водэ. Исключение составили Таджикистан и Киргизия.
«Молдавия 20 лет назад начала подписывать двусторонние соглашения, в области безвизового режима у нас остались Таджикистан и Кыргызстан, с которыми мы начали процедуру», — сказал Водэ.

Молдавские СМИ в январе анонсировали план заседания постоянной парламентской комиссии по внешней политике, где выделили пункт о рассмотрении заключения по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан стран СНГ. Молдавский министр иностранных дел Михай Попшой заверил, что выход Кишинева из договора о безвизовом режиме со странами СНГ не будет иметь рисков для граждан республики.


Попшой отметил, что с Россией у Молдавии тоже есть соглашение о безвизовом режиме, что не даст пострадать интересам граждан, если соглашение в рамках СНГ будет денонсировано.

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Помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
Reuters: Помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
21 марта 2024, 00:30

Фото: iStock/ PromesaArtStudio

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев. Об этом узнал Reuters.
На Украине, по данным агентства, он встретился с главой офиса президента страны Андреем Ермаком. По итогам встречи он выразил уверенность, что Вашингтону удастся выделить Киеву крупный пакет помощи. Конкретные сроки передачи Украине помощи он не обозначил. Администрация Соединенных Штатов рассчитывает, что ей не придется прибегать к альтернативным механизмам выделения средств на поддержку Киева, отметил Салливан.

Он убежден, что обе партии Палаты представителей Конгресса поддержат новый пакет помощи, и средства будут выделены. А то «процесс уже слишком затянулся», заключил политик.

Вашингтонская администрация уже направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России. На эти цели американские власти во главе с главой государства Джо Байденом намерена получить порядка $106 млрд.

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#киев
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Политолог Нарочницкая: «Идея Макрона — стратегическая «автономия» Европы»
21 марта 2024, 00:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Ведущий сотрудник Института Европы РАН Екатерина Нарочницкая прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости появления войск НАТО на Украине.
Она напомнила, что Франция с самого СВО проводила активную антироссийскую риторику, однако по существу оказывала наименьшую поддержку Киеву.

Кроме этого, специалист отметила версию о том, что подобные заявления Макрону навязываются США, которые преследуют цель заморозить конфликт на Украине, а французского лидера здесь используют в качестве «ястреба» для торгов о линии раздела.

«Любимая идея Макрона — стратегическая «автономия» Европы. В кавычках «автономия», так как речь идёт о развитии военной компоненты евроинтеграции. Это старая французская идея. Она пока не поддерживается в ЕС, но продвижению этой идеи, в представлении Макрона, может помочь акцент на императиве безопасности, российской угрозе, необходимости военных усилий», — добавила в беседе с Pravda.Ru Нарочницкая.

Также Макрон делал заявления о возможности поставить французские ядерные силы на службу ЕС. К таким высказываниям, по мнению эксперта, надо относится серьёзно. Однако, что касается отправки военного контингента на Украину, то это сложнореализуемая задача, поскольку во Франции поддержки таким мерам в обществе нет, считает Нарочницкая.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

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#франция
#конфликт
#президент
#ес
#сво
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Bloomberg: Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США
20 марта 2024, 23:40

Фото: iStock/ Darko Mlinarevic

В Соединенных Штатах спикер палаты представителей Майк Джонсон в рамках дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на вывешивание ЛГБТ*-флагов над американскими посольствами, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Помимо этого, по данным агентства, под запрет попадут также знамя Конфедерации и флаг «Снова сделаем Америку великой», сторонников бывшего американского президента и кандидата на новый срок Дональда Трампа.

Знакомый с предложением, о котором идет речь, представитель демократической партии уточнил, что запрет на личное использование сотрудниками посольств радужных флагов не предусмотрен.

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#сша
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Политолог Журавлев: США вынуждают Японию передать им ракеты для ЗРК Patriot
20 марта 2024, 23:12

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Японию вынуждают США передать им ракеты для ЗРК Patriot для последующей отправки вооружений на Украину.
«Они это делают не по своей воле, их никто не спрашивал. Достаточно вспомнить, как премьер-министр Японии ездил в Киев. Это подтверждение того, что сам он не волновал никого. Ему приказал Вашингтон — и ему пришлось подчиниться. В случае с поставкой ракет для Patriot в США аналогичная ситуация. Эти ракеты могут легко оказаться на Украине», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

В случае, если Япония действительно осуществит передачу вооружений, России можно будет ответить передачей ракет Северной Корее, считает эксперт.

Ранее исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий сообщил, что Москва предупредила Токио о последствиях передачи ракет для ЗРК Patriot в США, которые в результате могут быть отправлены Киеву.

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#сша
#япония
#мид рф
#ракеты
#киев
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Депутат Соболев назвал лучшим окончанием СВО объединение с Украиной
20 марта 2024, 22:47

Фото: istockphoto.com/3dmitry

Экс-командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предпочтительным вариантом окончания специальной военной операции России на Украине будет объединение стран в единое Союзное государство.
«Лучший вариант, если Украина вместе с Россией и Белоруссией в итоге станет единым Союзным государством. Оставлять что-либо Европе, которая стремительно идёт к фашизму, не стоит. Они через год-два могут сделать из той же Западной Украины такую «антиРоссию», что будет новая война», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Соболев.

Он также подчеркнул необходимость создания «санитарной зоны» у границ России.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что «санитарная зона» на Украине способствует безопасности приграничья России на воздухе и земле от ДРГ и беспилотников.

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#украина
#депутат
#россия
#сво
#государство
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Депутат Рады призвал страны Запада принять личное участие в операциях на Украине
20 марта 2024, 22:35

Фото: iStock/krblokhin

Западные страны должны лично принять участие в боевых операциях на Украине. Такое заявление сделал секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко. Его слова передает газета Telegraph.
«Я думаю, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины. Когда дело касается помощи Украине, она в ответ получает от союзников больше бла-бла-бла», — заявил Костенко.
Он также выразил надежду на то, что лидеры стран Запада станут более смелыми в действиях, направленных против России.

Напомним, власти Украины посчитали оскорбительной идею США о помощи Украине в виде кредитов. Об этом писало издание Politico.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США должны оказывать помощь Киеву только в виде займов, поскольку американцы уже накопили огромный госдолг.


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*внесён в России в список экстремистов и террористов
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Секретарь СНБО Украины Данилов неприлично исковеркал имя дипломата КНР Ли Хуэя
20 марта 2024, 22:18

Фото: iStock/designer491

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично исковеркал имя спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, отметив, что представители Китая не имеют права решать, когда Киеву начинать переговоры с Москвой.
«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте», — заявил Данилов в эфире телеканала «Рада».

Он добавил, что вопрос о мирных переговорах с Россией не может решать «какой-то, как его там» спецпредставитель КНР, нецензурно исковеркав им китайского дипломата.

Напомним, в ходе недавнего европейского турне спецпредставитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй заявлял, что Китай может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию.

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#китай
#украина
#переговоры
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Украина запустила производство дальнобойных ракет, пишут СМИ
WP: Украина запустила производство дальнобойных ракет
20 марта 2024, 21:55

Фото: iStock/bpawesome

Украина начала производить собственные дальнобойные ракеты. Об этом пишет The Washington Post.
Издание напомнило слова министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина, который заявлял, что Украина самостоятельно производит ракеты, которые могут преодолеть до 640 км. Однако никаких подробностей он не раскрыл.

По словам некоторых чиновников, Украина разрабатывает системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами по подобию NASAMS.

При этом заместитель генерального директора частной компании «Украинская Броня» Максим Поливяный отметил, что Украина не сможет самостоятельно без помощи западных партнёров и США обеспечить потребности ВСУ.

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#сша
#украина
#компании
#фрг
#всу
#ракеты
#пентагон
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Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
ФАС заявила об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний
20 марта 2024, 21:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний на фоне поступления большого числа жалоб на действия «цифровых гигантов».
В ФАС подчеркнули, что принятые меры позволят эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих сервисов и платформ.

В антимонопольной службе напомнили, что мораторий был введён в 2022 году. Его отмена позволит рассматривать жалобы на нарушения со стороны доминирующих компаний, которые поступают также от малых и средних предприятий.

Кроме того, ФАС сможет рассматривать жалобы, поступающие от потребителей.

Решение правительства вступит в силу 28 марта текущего года.

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