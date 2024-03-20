Молдавия подписала соглашения о безвизе почти со всеми странами СНГ

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Молдавия подписала двусторонние соглашения об отмене безвизового режима почти со всеми странами СНГ, передает телеканал TV8 слова главы пресс-службы молдавского правительства Даниеля Водэ. Исключение составили Таджикистан и Киргизия.
«Молдавия 20 лет назад начала подписывать двусторонние соглашения, в области безвизового режима у нас остались Таджикистан и Кыргызстан, с которыми мы начали процедуру», — сказал Водэ.
Молдавские СМИ в январе анонсировали план заседания постоянной парламентской комиссии по внешней политике, где выделили пункт о рассмотрении заключения по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан стран СНГ. Молдавский министр иностранных дел Михай Попшой заверил, что выход Кишинева из договора о безвизовом режиме со странами СНГ не будет иметь рисков для граждан республики.
Попшой отметил, что с Россией у Молдавии тоже есть соглашение о безвизовом режиме, что не даст пострадать интересам граждан, если соглашение в рамках СНГ будет денонсировано.
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Молдавские СМИ в январе анонсировали план заседания постоянной парламентской комиссии по внешней политике, где выделили пункт о рассмотрении заключения по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан стран СНГ. Молдавский министр иностранных дел Михай Попшой заверил, что выход Кишинева из договора о безвизовом режиме со странами СНГ не будет иметь рисков для граждан республики.
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Ювелина Бернст