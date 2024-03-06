Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

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Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом информирует госсекретарь Минобороны республики Валерий Мижа, передает РИА Новости.
«Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее», — заявил он в ходе заседании кабмина.Уточняется, что решение правительства республики вступит в силу через 150 дней после уведомления стран-участников ДОВСЕ. Его передадут на утверждение парламенту, а затем и президенту Молдавии.
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