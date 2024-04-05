Радио1
Главная / Новости / Политика/ Молдавия признала флаг Российской империи экстремистским

Молдавия признала флаг Российской империи экстремистским

05 апреля 2024, 15:39
Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

В Молдавии признали флаг Российской империи экстремистским символом. Об этом сообщается на сайте anticoruptie.md, специализирующемся на журналистских расследованиях.
Отмечается, что судом в Кишинёве был удовлетворён запрос генпрокуратуры, минюста и службы информации и безопасности Молдавии о признании экстремистским чёрно-жёлко-белого флага Российской империи.

К публикации на сайте прикреплено решение суда, однако официальные комментарии по данному делу пока не поступали.


Напомним, что флаг Российском империи был одним из государственных символов страны в 1858-1883 годах. В этот период нынешняя Молдавия была частью империи.

Читайте также:

Депутат Затулин: Молдавия предпринимает попытки обострить отношения с Россией

МИД России вызвал посла Молдавии и выразил протест в связи с высылкой дипломата

Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии
#экстремизм
#флаг
#суд
#молдавия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Норвегия не исключила отправку войск на Украину
Глава МИД Норвегии Эйде не исключил отправку войск на Украину
05 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/Derek Brumby

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает отправку войск на Украину в долгосрочной перспективе. Об этом он сообщил в интервью украинским изданиям.
Как сообщает «Европейская правда», он подчеркнул, что не должен ничего исключать. Однако у властей Норвегии нет желания делать страну непосредственным участником конфликта на Украине, поскольку это может привести к мировой войне, которая не нужна никому.

При этом министр подчеркнул, что разговоры об отправке странами-НАТО войск на Украину означают лишь работу инструкторов и советников на территории государства, а не участие боевых подразделений в сражениях.

Читайте также:

Норвегия выделит Украине 153 млн долларов на боеприпасы

В Норвегии раскрыли страшную правду о поражении Украины в конфликте

В США заявили, что лидеры НАТО приняли решение по вступлению Украины в альянс
#военные
#мид
#украина
#нато
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пеков назвал голословными обвинения против Росии в совершении кибератак
05 апреля 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Обвинения в адрес России о совершении кибератак звучат довольно часто, но никогда не аргументируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможных кибератаках со стороны России в период проведения Олимпийских игр в Париже. Вместе с тем, министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что Россия якобы совершила несколько тысяч кибератак на транспортную систему страны.

Комментируя эти заявления западных политиков, Песков назвал их голословными. Он подчеркнул, что подобные обвинения никогда не подкрепляются чёткой аргументацией, приводящей реальные факты совершения атак.

Читайте также:

Песков раскрыл, почему страны начали отказываться от обслуживания карт «Мир»

Франция и Германия испугались конфискации активов России в пользу Украины

В США вскрыли архивы и нашли важное обещание НАТО России
#дмитрий песков
#атака
#россия
#обвинение
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ
Resmi Gazete: Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля
05 апреля 2024, 14:51

Фото: iStock/naumoid

Турция с 8 апреля приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), указ президента опубликован в Resmi Gazete.
В соответствии со статьей глава Турции имеет право приостанавливать действие некоторых международных договоров своим указом. Одобрения парламента для этого не потребуется.

Ранее такое же решение приняли в США, Великобритании и Германии в ответ на денонсацию договора РФ.

Как пишет Bloomberg, решение Анкары говорит об улучшении отношений с США в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в мае этого года.

Эрдоган встретится с Байденом 9 мая. Визит главы Турции станет первым в Штаты за весь президентский срок Байдена.

Читайте также:

Аydinlik: Вашингтон намерен сделать Турцию поставщиком оружия для Украины

Hurriyet: Турция тщательно изучила данные по нападавшим в «Крокусе»

Hürriyet: США и Турция договорились о новой системе соблюдения санкций против РФ
#турция
#договор
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белоруссии подготовили законопроект о приостановке ДОВСЕ
Лукашенко согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ
05 апреля 2024, 14:11

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о временной приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает БелТА.
Отмечается, что проектом закона предполагается лишь временное приостановление действия договора, а не полный выход Белоруссии из него и прекращение осуществления в вооружённых силах страны внутренних процедур, которые связаны с его выполнением.

Агентство уточняет, что все обязательства по договору выполняются Белоруссией в полном объёме.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии также приняли решение приостановить действие ДОВСЕ.

Читайте также:

В Польше приняли закон о приостановке действия ДОВСЕ

Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности

Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой
#белоруссия
#александр лукашенко
#законопроект
#договор
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Guardian: спецслужбы Индии тайно устраняли предполагаемых террористов за рубежом
05 апреля 2024, 14:04

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индийские спецслужбы с 2020 года проводили сеть операций по ликвидации предполагаемых террористов на территории Пакистана и западных стран. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники разведки нескольких государств.
Речь идет о подозрении в причастности Индии к двадцати убийствам с 2020 года неизвестными боевиками в Пакистане. Примечательно, что такое обсуждение предполагаемых операций происходит впервые.

По информации источника, сикхские представители движения «Халистан» стали объектами данных операций со стороны Индии как в Пакистане, так и на Западе. МИД Индии опроверг все обвинения. Согласно сообщению ведомства, вся распространившаяся информация об этих операциях является абсолютной «ложной и злонамеренной антииндийской пропагандой». Говоря о вопросе заговора с целью убийства лидера сикхов на территории США, индийское дипведомство уточнило, что в покушении замешаны боевики, которые не связаны с государством.

Читайте также:

В Брюсселе ликвидировали террориста, который убил двоих человек

Мирные жители Херсонской области помогли ликвидировать боевиков ВСУ

PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая
#сша
#мид
#жители
#информация
#индия
#террористы
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посла Южной Кореи вызвали в МИД РФ из-за односторонних санкций Сеула
05 апреля 2024, 13:21

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посла Южной Кореи в Москве Ли До Хуна вызвали в МИД РФ из-за односторонних санкций со стороны Сеула. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.
Отмечается, что Ли До Хуну сообщили о том, что санкции в отношении российских физических и юридических лиц стали недружественным шагом Сеула, который был сделан на основании голословных обвинений. По информации российского дипломатического ведомства, такие действия негативно повлияют на отношения государств.

МИД РФ призвал Южную Корею отказаться от санкционно-силовых мер, которые усиливают напряженность и создают опасность для самой республики.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и двух граждан России, которые, по мнению властей, связаны с ядерной и ракетной программами КНДР. Ограничения ввели против главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова.

Читайте также:

Сеул вводит санкции против компаний и граждан РФ из-за ядерной программы КНДР

США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

«Ведомости»: США точечно угрожают иностранным банкам за сотрудничество с Россией
#санкции
#сотрудничество
#мид
#ограничения
#отношения
#мид рф
#южная корея
#опасность
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мирошник: США призывают ВСУ не бить по НПЗ РФ, опасаясь роста цен на нефть
05 апреля 2024, 13:15

Фото: iStock/lucky-photographer

Вашингтон относится к конфликту на Украине только как к «ресурсной базе». Так посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал призывы США к Киеву перестать атаковать НПЗ РФ из опасений роста цен на нефть.
Ранее газета Financial Times писала, что США призвали Киев перестать атаковать энергообъекты РФ, так как это может привести к росту мировых цен на нефть. Президент Украины Владимир Зеленский также подтверждал, что в Вашингтоне недовольны украинскими атаками на российские объекты энергетики.

«США относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Поэтому скачки на цены на бензин дизельное топливо, которые могут произойти в Соединенных Штатах, их беспокоят гораздо больше, чем жизнь людей хоть на территории Украины, хоть на территории России», — заявил Мирошник.

По его словам, Вашингтон обращает внимание на действия Украины только тогда, когда это затрагивает американские интересы. При этом, когда ВСУ убивают детей, женщин и стариков, нанося удары по гражданским объектам, Америка молчит.

При этом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны.

Читайте также:

Атака беспилотников на Краснодарский край привела к пожару на НПЗ

В Ярославле обезвредили боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ

ВСУ запустили четыре беспилотника по НПЗ в Ярославле, однако долетел только один
#сша
#права
#бензин
#топливо
#президент
#жизнь
#нефть
#цены
#министр
#краснодарский край
#владимир зеленский
#всу
#киев
#атака
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису
Песков: Путин позвонит губернатору Чибису, когда представится возможность
05 апреля 2024, 13:11

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, как только представится возможность. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что глава государство осведомлен об операции и состоянии губернатора.

Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали. Губернатор рассказал, что будет восстанавливать свое здоровье и «дальше в бой».

Читайте также:

Появилось первое видео после нападения на мурманского губернатора Чибиса

СК: Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса задержали и допросили

Хинштейн: росгвардейца представят к награде за задержание напавшего на Чибиса
#губернатор
#нападение
#задержание
#здоровье
#операции
#владимир путин
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина получила 588 тысяч долларов, принадлежавших россиянам
Украинское агентство получило арестованные средства российских компаний
05 апреля 2024, 13:04

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), принадлежавших россиянам, пишет РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований республики.
«Сотрудники госбюро расследований по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов)», — следует из сообщения.

Уточняется, что это арестованные деньги компаний, владельцы которых — граждане России. В сообщении отмечается, что незадолго до этого Печерский районный суд арестовал средства на банковских счетах компаний, осуществлявших на Украине торговлю химическими продуктами, доходы от деятельности направлялись в РФ.

В результате было открыто уголовное дело по статье «финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти». Названия компаний в госбюро не уточнили.

Читайте также:

Украина может получить дальнобойные дроны и атаковать Урал и Заполярье

Киев уступит территории России в обмен на вступление в НАТО, пишут СМИ

В ЛНР задержали мужчину за передачу Киеву данных о российских пограничниках
#украина
#россия
#доллар
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф