Молдавия признала флаг Российской империи экстремистским

Фото: РИА Новости/Александар Джорович
В Молдавии признали флаг Российской империи экстремистским символом. Об этом сообщается на сайте anticoruptie.md, специализирующемся на журналистских расследованиях.
Отмечается, что судом в Кишинёве был удовлетворён запрос генпрокуратуры, минюста и службы информации и безопасности Молдавии о признании экстремистским чёрно-жёлко-белого флага Российской империи.
К публикации на сайте прикреплено решение суда, однако официальные комментарии по данному делу пока не поступали.
Напомним, что флаг Российском империи был одним из государственных символов страны в 1858-1883 годах. В этот период нынешняя Молдавия была частью империи.
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К публикации на сайте прикреплено решение суда, однако официальные комментарии по данному делу пока не поступали.
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Анастасия Чинкова