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МИД России вызвал посла Молдавии и выразил протест в связи с высылкой дипломата

29 марта 2024, 17:09
Фото: istock / Iuri Gagarin

Фото: istock / Iuri Gagarin

Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в пятницу в МИД России. Ему выразили протест из-за объявления сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить «persona поп grata» сотрудника Посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы», — сообщили в российском МИД.
Ранее стало известно, что жители Гагаузии встретили приезд президента Молдавии Майи Санду протестами. По данным GagauzNews, десятки жителей села Конгаз вышли протестовать против приезда главы Молдавии и выражали недовольство её работой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США назвали фундаментальную ошибку в отношении России
Эксперт Бреннер: Попытка сломить Россию с помощью Украины стала роковой ошибкой
29 марта 2024, 17:53

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединённые Штаты и их союзники на Западе попытались сломить Россию, используя Украину для этих целей. Это стало для них роковой ошибкой.
Такое мнение высказал специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер. В интервью изданию Asia Times политолог подчеркнул, что эта фундаментальная геостратегическая ошибка имела поистине катастрофические последствия: циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, которых использовали в качестве пушечного мяса, и фактическое уничтожение целой страны ради ослабления Москвы.

Эксперт убеждён, что Вашингтон втянул своих партнёров в кампанию по устранению России, которую Соединённые Штаты считают основной помехой на пути к привычному глобальному доминированию. Несмотря на огромный военный и финансовый ресурс, брошенный на эти цели, а также драконовские экономические санкции, Запад проиграл по всем статьям, считает Бреннер. Россия не только выстояла, но и стала сильнее.

Существующее положение дел обнажило неспособность США диктовать свою волю и иметь право решающего голоса на мировой арене. Объединение в лице России и Китая выступает в качестве соперника, равного Западу во всех отношениях, заключил специалист.

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#запад
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Депутат высказался о позиции Таджикистана по расследованию теракта в «Крокусе»
Депутат Затулин: Душанбе заинтересован в расследовании теракта в «Крокусе»
29 марта 2024, 17:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с Россией по вопросу расследования теракта в «Крокус сити холле» этому вопросу. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Его слова передает «Лента.ру».
Напомним, в пятницу 29 марта в Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в таджикских спецслужбах.

Затулин рассказал о возможных контактах российских и таджикских силовых структур по факту этих задержаний.

«Я уверен, что такие контакты уже осуществляются. Я не могу дать вам однозначный ответ, возможна ли их экстрадиция в Россию, они же граждане Таджикистана, находятся в Таджикистане. Привлечение наших следователей к работе этими задержанными вполне может быть затребовано, и это вполне осуществимо. Думаю, так, скорее всего, и будет», — рассказал Затулин.


По его словам, Таджикистан хочет, чтобы Россия была совершенно уверена в его сотрудничестве по данному вопросу.

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#семьи
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#теракт
#крокус сити холл
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В МИД РФ указали на безразличие Запада к реальным потребностям Армении
МИД РФ: Ереван может остаться у разбитого корыта, поверив обещаниям ЕС
29 марта 2024, 16:59

Фото: istockphoto / Wirestock

Европейские страны воспринимают Армению исключительно как источник собственной выгоды, Западу безразличны реальные потребности республики.
Такое заявление 29 марта сделали в МИД РФ, комментируя доклад «Сети друзей Армении» об углублении отношений Евросоюза и Еревана, созданный под руководством бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

В МИД РФ также добавили, что в Евросоюзе считают нормой, что интересы и приоритеты исходят из Брюсселя. Дипломаты также подчеркнули, что Евросоюз и НАТО не задумываются об интересах жителей Армении.

Также в документе говорится, что Еревану нужно выйти из Евразийского экономического союза, в котором страна считается основным бенефициаром, но при этом в документе не уточняется, когда именно Армения сможет получить доступ к рынку Европы.

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#евросоюз
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Польша направит во Францию своих солдат для обеспечения безопасности Олимпийских игр
29 марта 2024, 15:51

Фото: istockphoto / Dzmitry Ryshchuk

Польша направит во Францию своих солдат для обеспечения безопасности летних Олимпийских игр. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Уточняется, что накануне Минобороны Франции упоминало Польшу, когда говорило о помощи в обеспечении безопасности Олимпийских игр 2024, а именно в предоставлении солдат из дружественных стран. По словам министра, в Париж отправят оперативную группу, в том числе кинологов с собаками.

Главной задачей группы будет выявление взрывных устройств и антитеррористическая деятельность, добавил польский министр.

Напомним, что Франция собирается создать альянс государств, готовых потенциально направить западную армию на в зону боевых действий на Украину, передает американское издание Politico. Пока к нему присоединились только три страны Балтии.

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#франция
#страны
#париж
#олимпиада 2024
#безопасность
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Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии
29 марта 2024, 15:42

Фото: iStock/HStocks

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о назначении экс-секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдавии. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Данилов едет послом в Молдову», — написал Гончаренко.
Во вторник 26 марта Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Новым секретарем СНБО был назначен Александр Литвиненко.

В пятницу 29 марта стало известно об увольнении Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии. Он занимал ее с 2019 года.

Заменит Шевченко экс-секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее сообщалось о назначении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

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#украина
#кадры
#владимир зеленский
#посол
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Глава МИД Украины Кулеба пытался настроить Индию против России
29 марта 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Во время своего визита в Нью-Дели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пытался настроить Индию против России. Для этого он использовал для манипуляций отношения РФ и КНР.
Как сообщает издание The Financial Times, Кулеба высказал мнение, что индийские власти должны быть обеспокоены расширяющимися и крепнущими связями Москвы и Пекина, так как эти отношения могут представлять собой угрозу в области национальной безопасности Индии.

Глава украинского МИД также предположил, что Индии может быть интересно участие в послевоенном восстановлении Украины. Он указал на потенциал своей страны в качестве крупнейшей мировой строительной площадки и выразил убеждение, что индийские компании смогут с выгодой для себя участвовать в восстановлении инфраструктуры.

В публикации издания отмечается, что Украина всеми силами пыталась завоевать симпатии Индии, равно как и других государств так называемого Глобального Юга.

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#мид
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#китай
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Экс-сотрудник СБУ заявил, что атаковавшие «Крокус» использовали модель украинских ДРГ
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Террористы в «Крокусе» действовали, как ДРГ ВСУ
29 марта 2024, 15:28

Фото: istockphoto/waewkid

Действия террористов во время нападения на «Крокус Сити Холл» очень напоминают тактику украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
На пресс-конференции, посвящённой теракту, он сказал, что видит в событиях в «Крокусе» отчётливый «украинский след». По мнению Прозорова, то, как вели себя террористы, совсем не напоминает действия исламистских радикалов, для которых высшей целью и доблестью является погибнуть в борьбе с неверными, чтобы прямиком отправиться к Аллаху.

Бывший сотрудник СБУ указал, что атака на «Крокус Сити Холл» больше напоминает диверсионную операцию «Налёт», разработанную и проведённую под руководством спецназа. А то, куда уходили террористы после атаки, снимает последние вопросы о причастности Украины, заключил Прозоров.

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#террористы
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#украина
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Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии
29 марта 2024, 15:20

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла в Молдавии. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
Шевченко занимал эту должность с 2019 года. Указ о назначении нового посла в Молдавии пока не опубликован.

Во вторник, 26 марта Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Свой пост Данилов также занимал с 2019 года. Аналитики считают, что президент Украины уволил Данилова из-за его необдуманных и резких заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле».

Новым секретарем СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко, возглавлявший ранее Службу внешней разведки (СВР).

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#владимир зеленский
#украина
#кадры
#увольнение
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Захарова: Россия не намерена принимать участие в конференции в Швейцарии по Украине
29 марта 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
Захарова сообщила, что Россия остается открытой к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса. При этом, представитель МИД высказала полное отрицание участия делегации от РФ на конференции в Швейцарии, где будет обсуждаться «формулы мира» между Украиной и Россией.

Ранее Китай озвучил свою позицию отказа от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию. Такого же мнения придерживаются представители Индии. Власти страны выразили сомнения, что глобальный саммит, посвященный обсуждению мирного урегулирования российско-украинского конфликта может быть эффективен без участия в нем российской стороны.

Захарова выдвинула условия для участия России в конференции — прекращение поставок Украине оружия, четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные интересы России.

Представитель МИД РФ также сообщила, что в 2024 году в Стратегию внешней политики Швейцарии было включено положение о том, что система европейской безопасности должна строиться не вместе с Россией, а «от России». Такие действия страны несовместимы с посредническими функциями для организации на своей территории конференции о мире.

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#мария захарова
#мид рф
#россия
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