МИД России вызвал посла Молдавии и выразил протест в связи с высылкой дипломата

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Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в пятницу в МИД России. Ему выразили протест из-за объявления сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить «persona поп grata» сотрудника Посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы», — сообщили в российском МИД.Ранее стало известно, что жители Гагаузии встретили приезд президента Молдавии Майи Санду протестами. По данным GagauzNews, десятки жителей села Конгаз вышли протестовать против приезда главы Молдавии и выражали недовольство её работой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак