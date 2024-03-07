Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы планировала совершить в Молдавии государственный переворот. Об этом она сообщила после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Санду обвинила Россию в попытках вмешательства во внутреннюю политику в республике, а именно, в энергошантаже, спонсировании протестов и вмешательстве в процедуру выборов в Молдавии.
Президент подчеркнула, что Москва стремится контролировать Кишинёв и не дает возможности самостоятельно принимать решения.
Глава молдавской республики также поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку действующего правительства Молдавии, а также оказание всеобъемлющей финансовой и военной помощи.
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Президент подчеркнула, что Москва стремится контролировать Кишинёв и не дает возможности самостоятельно принимать решения.
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Мария Федоровцева