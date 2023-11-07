«Моральный провал»: В МККК прокомментировали страдания детей в Газе

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Страдания, которым подвергаются дети в секторе Газа, - это моральный провал, об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич.
«Одно из самых шокирующих последствий - это агония, которую пришлось пережить детям. Детей оторвали от их семей и держат в заложниках. В Газе хирурги МККК лечат малышей, кожа которых обуглилась в результате обширных ожогов. Образы страдающих, убитых и раненых детей будут преследовать всех нас. Это моральный провал», - прокомментировала ситуацию Сполярич.
Она также добавила, что в сектор Газа необходимо срочно провести доступный гуманитарный коридор, который сможет в полной мере обеспечить пострадавших, оставшихся без крова людей.
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